Tentata truffa a un’anziana, quattro arresti dai Carabinieri

Sigillo – I Carabinieri delle stazioni di Sigillo e Scheggia hanno arrestato quattro persone per tentata truffa ai danni di un’anziana. Gli arrestati, tre donne di 49, 28 e 21 anni e un uomo di 29 anni, tutti di origine campana con precedenti specifici, sono stati colti in flagranza di reato.

Il gruppo ha utilizzato una tecnica consolidata, contattando telefonicamente la vittima e qualificandosi come forze dell’ordine. Hanno cercato di creare ansia nella vittima, informandola di un presunto incidente stradale che coinvolgeva la figlia. Per risolvere la questione, hanno richiesto un pagamento immediato di 1.200 euro, in contanti o in monili d’oro. Un incaricato si sarebbe presentato a casa della vittima per ritirare il denaro.

L’anziana, però, ha mantenuto il contatto telefonico con i truffatori e ha informato il figlio, che ha allertato i Carabinieri. Le pattuglie si sono appostate nei pressi dell’abitazione. Poco dopo, una Fiat 500X con quattro persone a bordo è arrivata sul posto. Una donna è scesa dall’auto e ha citofonato alla vittima per ritirare il denaro. Mentre l’anziana consegnava un pacchetto finto, i Carabinieri sono intervenuti, arrestando la truffatrice e i complici.

I quattro sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Gubbio in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta questa mattina. Gli arresti sono stati convalidati e, a seguito di giudizio abbreviato, sono state emesse condanne a 6 mesi di reclusione per la donna e 4 mesi per i complici.

L’episodio sottolinea l’importanza delle attività informative svolte dai Carabinieri per prevenire questo tipo di reato. Il figlio dell’anziana aveva partecipato a un incontro con il Comandante della stazione locale la settimana precedente e aveva informato la madre sui rischi delle truffe.

Iniziative simili vengono costantemente organizzate dai Carabinieri nell’ambito di una campagna nazionale per contrastare le truffe agli anziani, come evidenziato dal Comandante Provinciale di Perugia durante una conferenza stampa il 26 luglio scorso.