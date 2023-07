Vandali danneggiano auto a Gubbio usando l’estintore

Negli ultimi nove giorni, otto auto sono state prese di mira da vandali e teppisti in vari punti della città di Gubbio. Gli episodi di danneggiamento si sono verificati durante la notte, con gli autori che approfittano dell’oscurità per agire indisturbati. L’ultimo caso si è verificato nella centralissima via Reposati nel quartiere di San Pietro, dove i vetri posteriori di una Panda sono stati distrutti da ignoti.

Un residente ha riferito di essere stato svegliato durante la notte da schiamazzi e rumori forti. Affacciandosi, ha notato dei giovani intorno a un’auto appena danneggiata e ha visto un giovane allontanarsi velocemente chiamando un amico ubriaco. Il modus operandi è simile anche nei parcheggi coperti, dove i vandali utilizzano oggetti contundenti per rompere i vetri delle auto e fuggono senza lasciare tracce. Nel parcheggio coperto di San Pietro, invece, hanno graffiato la portiera di un’auto utilizzando probabilmente un oggetto appuntito come un chiodo o un cacciavite.

In precedenza, nel parcheggio coperto di San Benedetto, i malviventi hanno utilizzato gli estintori presenti nella struttura per rompere i vetri di cinque auto, strappandoli dal muro. Un altro episodio si è verificato in Piazza Quaranta Martiri, dove un’auto parcheggiata di fronte alla Farmacia Comunale è stata danneggiata. In tutti i casi, i proprietari delle auto hanno denunciato l’accaduto alle autorità e portato i veicoli dal carrozziere per le riparazioni.

Sebbene l’installazione di telecamere di videosorveglianza possa essere di aiuto per identificare i responsabili, il problema di fondo riguarda la mancanza di copertura in tutte le zone della città. Alcuni punti sono sorvegliati dalle telecamere, mentre in altri non esistono. Anche per questo diversi cittadini e associazioni si sono rivolte al sindaco.