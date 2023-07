No Borders, Oltre Festival e Correnti Jazz: la grande musica torna in città

No Borders, Oltre Festival e Correnti Jazz, ovvero tre importanti realtà musicali e culturali dell’estate eugubina che si sono messe insieme per presentare il loro programma e le tante proposte per la fine di luglio e l’agosto di questo 2023. Questa mattina la conferenza stampa a Palazzo Pretorio, con gli organizzatori e i direttori artistici delle manifestazioni, il sindaco Filippo Stirati e Lucio Lupini per la Fondazione Perugia. A introdurre e coordinare l’evento Roberto Lepri.

“Gubbio vanta una realtà musicale fortissima, con un livello di talenti ragguardevole – ha esordito il sindaco Stirati – un unicum che diventa ancor più prezioso se si evita di parcellizzare le offerte senza che ciò influisca sulle particolarità e peculiarità di ciascuno. I Festival che presentiamo hanno scelto di lavorare insieme, ed è quindi con ancor più soddisfazione e orgoglio che abbiamo voluto sostenere questo progetto”. Lucio Lupini, in rappresentanza della Fondazione Perugia, ha spiegato come la stessa Fondazione “si sia rinnovata non solo nel nome ma anche nella modalità di vicinanza e sostegno ai territori. Ventidue edizioni di No Borders segnano un alto livello di qualità, al quale siamo orgogliosi di contribuire e del quale siamo felici di far parte.”

Giovanni Sannipoli, direttore artistico di Oltre Festival, ha fornito alla stampa qualche dettaglio della manifestazione: “Una formula di successo che abbiamo mantenuto: le nostre masterclass e i corsi sono già iniziati e sono sold out, e di ciò ovviamente siamo molto felici. Il 17 luglio iniziamo con il primo concerto, del Billi Brass Quintet e chiuderemo il 19 agosto con la Musica Nuda di Spinetti e Magoni. In mezzo un omaggio a De Andrè, a Pino Daniele, le note della chitarra di Rio Sacro e molto altro ancora. Ci sono poi tutti gli appuntamenti in collaborazione con No Borders, che arricchiscono le reciproche offerte e, direi, l’offerta culturale cittadina”.

A questo link il programma di Oltre Festival e qui il video di presentazione della manifestazione. Paolo Ceccarelli, per Correnti Jazz, ha presentato una novità nel panorama culturale e musicale che promette già molto bene: “Un progetto, il nostro, fatto di contaminazioni, masterlass, corsi, il cui direttore artistico è Sara Jane Ceccarelli.

Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è che fare squadra è il modo migliore per affrontare le cose: da quetso siamo partiti, dando oggi vita a un Festival che si terrà a Sigillo e vanta collaborazioni con molte realtà eugubine: Maurizio Pugno e Leonardo faranno una masterclass, stiamo allestendo una mostra di Nello Bocci e abbiamo in calendario improvvisazioni, concerti, jam sessions e collaborazioni con numerose radicate realtà, tra le quali Suoni Controvento”.

Qui il programma del Festival Correnti Jazz. Luigi Filippini ha chiuso la conferenza stampa presentando Gubbio No Borders (qui il programma completto della manifestazione): “Il 2023 ci vede protagonisti di collaborazioni che mi rendono molto felice. Abbiamo in programma concerti di altissimo livello, su tutti voglio citare Fabrizio Bosso, che si esibirà con la No Borders Jazz Orchestra, progetto del quale andiamo particolarmente fieri. Altra novità sulla quale vogliamo porre l’attenzione è quella del festival diffuso: i nostri artisti si esibiranno sui balconi e sui terrazzi delle vie della città del centro storico di Gubbio, dando vita a performance inedite che fonderanno sapientemente la bellezza della musica con quella storico-architettonica della più bella città medioevale”.