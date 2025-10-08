Rifare Gualdo torna in quartieri con dialogo e nuove idee

Appuntamento a Rigali il 16 ottobre per confronto e ascolto attivo
Il gruppo Rifare Gualdo prosegue il suo impegno diretto nelle frazioni con un incontro pubblico fissato per giovedì 16 ottobre alle 21:15 presso il CVA di Rigali. L’evento, dal titolo “Insieme, fra la gente”, offre uno spazio aperto di dialogo dove i cittadini potranno condividere idee, segnalazioni e criticità legate al territorio.
Dopo un anno e mezzo di attività amministrativa, Rifare Gualdo intende raccontare i risultati raggiunti e contemporaneamente cogliere le necessità emergenti dalle comunità locali. Questo percorso di ascolto fa parte di un ciclo di appuntamenti distribuiti nei diversi quartieri e frazioni del comune.
L’obiettivo è chiaro: trasformare le istanze raccolte in proposte concrete da presentare in Consiglio comunale, garantendo così un’azione politica radicata nella partecipazione diretta. Rifare Gualdo ribadisce che la buona politica nasce proprio dall’ascolto continuo e dal confronto personale con la cittadinanza.
L’incontro di Rigali rappresenta dunque anche un momento per definire le priorità future, condividendo idee e strategie per migliorare tangibilmente la qualità della vita nella zona, rafforzando il legame tra amministrazione e residenti.
