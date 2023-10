Bando di affidamento del bar del teatro Romano di Gubbio 

Bando di affidamento – Il Comune di Gubbio ha reso noto il bando finalizzato alla selezione pubblica per l’affidamento in concessione del bar del Teatro Romano e degli spazi esterni annessi. Questo bar rappresenta un punto di riferimento per la comunità e i visitatori della città. L’Assessore al Patrimonio, Rita Cecchetti, ha sottolineato l’importanza della riapertura del bar in un’area così strategica, evidenziando il lavoro di riqualificazione svolto dall’amministrazione.

Il bando specifica che la concessione è vincolata all’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con l’obbligo di tenere aperto il punto ristoro nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre, dalle 12:00 alle 20:00. L’importo annuale base di gara è di 7.500 euro, e la selezione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La durata della concessione sarà di sei anni, con la possibilità di rinnovo per altri sei anni in caso di gestione efficace e conformità al progetto di valorizzazione della struttura. Il bando completo e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili sul sito web del Comune di Gubbio, al seguente link: https://www.comune.gubbio.pg.it/bando/selezione-pubblica-per-laffidamento-in-concessione-dellintero-fabbricato-comunale-adiacente-larea-del-teatro-romano-e-spazi-esterni-annessi/. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 075.9237318/302.