Incendio, canadair ed elicotteri in azione, bonifiche negli altri fronti

Nocera Umbra resta il fronte più impegnativo

🔥 Incendi in Umbria, ancora critica la situazione a Nocera Umbra. In azione 3 Canadair, un elicottero e numerose squadre di terra. Parziale chiusura della SS 361 e interruzione temporanea della media tensione. In bonifica i roghi di Costacciaro e Baiano di Spoleto.

Proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi che stanno interessando diverse aree dell’Umbria. La situazione più complessa rimane quella di Nocera Umbra, dove le fiamme sono ancora attive nelle zone di Case Basse, Aggi e Bagnara. Sul posto operano numerose squadre di terra e mezzi aerei impegnati nel contenimento del rogo, mentre a Costacciaro e Baiano di Spoleto gli interventi sono ormai concentrati nella fase di bonifica.

L’attività di coordinamento coinvolge Vigili del Fuoco, Agenzia Forestale regionale, personale tecnico e mezzi aerei, con l’obiettivo di limitare l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate.

L’incendio continua a interessare il territorio di Nocera Umbra, dove è stato predisposto un articolato dispositivo di intervento. Sul posto sono presenti dodici operatori dei Vigili del Fuoco di Perugia, supportati da cinque mezzi terrestri.

Alle operazioni partecipano inoltre due squadre dell’Agenzia Forestale regionale, un’Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco e un funzionario incaricato del coordinamento delle attività operative.

Dal cielo l’intervento è affidato a tre Canadair e a un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, mentre il coordinamento delle operazioni di spegnimento è seguito da due Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco.

Viabilità modificata e disagi alla rete elettrica

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso è stata disposta la parziale chiusura della Strada Statale 361 nel tratto compreso tra Case Basse e Bagnara, direttamente interessato dall’emergenza.

Contestualmente è stata interrotta l’alimentazione delle linee elettriche di media tensione, intervento effettuato con la collaborazione di E-distribuzione per garantire la sicurezza del personale impegnato nelle operazioni.

La sospensione dell’energia elettrica potrebbe provocare disagi alla popolazione residente nelle aree coinvolte. Il ripristino della rete avverrà non appena le condizioni operative consentiranno di intervenire in sicurezza.

Costacciaro, incendio in fase di bonifica

A Costacciaro la situazione risulta in netto miglioramento. L’incendio è infatti entrato nella fase di bonifica, con le attività concentrate sull’eliminazione degli ultimi focolai e sulla messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate due squadre dell’Agenzia Forestale regionale. A supporto delle attività continua inoltre a operare un elicottero della Regione Marche, impiegato nelle fasi di spegnimento e controllo.

Baiano di Spoleto sotto controllo

Anche a Baiano di Spoleto l’incendio viene indicato come sotto controllo, con gli operatori impegnati nelle verifiche finali e nella bonifica dell’area percorsa dal fuoco.

Sul posto sono presenti una squadra dei Vigili del Fuoco composta da cinque unità e due mezzi, affiancata da una squadra dell’Agenzia Forestale regionale e dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

Le attività sono rivolte a scongiurare eventuali riaccensioni e a consolidare il completo spegnimento del rogo.

Proseguono monitoraggio e interventi

L’intero dispositivo di soccorso resta operativo sui diversi fronti interessati dagli incendi. Mentre a Costacciaro e Baiano di Spoleto l’attenzione è concentrata sulle operazioni di bonifica, a Nocera Umbra continua l’impiego coordinato di uomini, mezzi terrestri e velivoli antincendio per contenere le fiamme.

Le autorità proseguiranno il monitoraggio dell’evoluzione della situazione e gli interventi necessari fino al completo superamento dell’emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e della popolazione nelle aree interessate.