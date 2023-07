Muore la fisiatra Taburni di Spoleto in un tragico incidente sulla Flaminia nuova

Incidente stradale mortale – E’ Anna Taburni la donna morta nell’incidente di ieri pomeriggio lungo la nuova SS3 Flaminia, all’altezza dell’uscita per Busche nel territorio di Gualdo Tadino. Taburni era una fisiatra spoletina molto conosciuta e per lungo tempo in servizio presso l’ospedale di Spoleto.

Secondo le prime ricostruzioni, la dottoressa Taburni stava guidando una Fiat Panda in direzione Foligno-Spoleto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava nella direzione opposta al bivio per Busche.

L’incidente è stato violento, con l’utilitaria che si è ribaltata e ha terminato la sua corsa contro il guard rail.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118 e l’intervento dell’elisoccorso, la dottoressa Taburni, che avrebbe compiuto 69 anni nei prossimi mesi, è deceduta sul colpo a causa dei gravi traumi subiti nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Gaifana, i Carabinieri di Gubbio, e la polizia locale per effettuare i rilievi dell’incidente.

La procura di Perugia aprirà un fascicolo sull’incidente, ipotizzando l’omicidio stradale da parte del conducente del camion coinvolto. Saranno effettuati accertamenti alcolemici e tossicologici, mentre il magistrato deciderà se eseguire l’autopsia sul corpo della dottoressa Taburni.

L’incidente ha causato un forte impatto sulla viabilità della zona, generando code e rallentamenti lungo la SS3 Flaminia. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente.

La notizia della tragica scomparsa della dottoressa Taburni ha suscitato profondo dolore a Spoleto, dove la sua figura e la sua famiglia sono molto conosciute e apprezzate sia nell’ambito sanitario e ospedaliero che in quelli associativi e dell’impegno civico e ambientale. Il compagno della dottoressa, Antonio Briguori, è stato consigliere comunale nella città ducale ed è ancora attivamente impegnato nella difesa dell’ospedale e della sanità pubblica.

La Direzione Strategica Aziendale con il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, il direttore sanitario Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili, i colleghi e amici della Riabilitazione Territoriale, dei Distretti di Spoleto e della Valnerina, degli ospedali di Spoleto, Norcia e Cascia e del dipartimento di Riabilitazione, porgono le più sentite condoglianze ai familiari della dott.ssa Anna Taburni, stimata fisiatra per molti anni responsabile del servizio di Riabilitazione Territoriale di Spoleto e Valnerina, apprezzata dai pazienti e conosciuta dai cittadini per la competenza, la professionalità e per le grandi doti di umanità ed empatia che l’hanno sempre accompagnata e contraddistinta nel suo lungo e importante percorso professionale.

Il contributo garantito dalla stimata professionista e collega negli anni di impegno lavorativo all’Azienda Usl Umbria 2 rimarranno un patrimonio prezioso per il sistema sanitario regionale e per il territorio da consolidare e valorizzare.