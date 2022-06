Valfabbrica, ruba bancomat e lo utilizza per fare acquisti, denunciato dai carabinieri

Alcune settimane fa una donna di Bastia Umbra aveva denunciato alla locale Stazione Carabinieri il furto del proprio portafogli; ignoti autori, notando la macchina parcheggiata in strada con la borsa poggiata sul sedile, erano riusciti a forzare lo sportello e a rubarle documenti, denaro contante e varie carte di pagamento. Nonostante il blocco quasi immediato del bancomat presso il proprio istituto di credito, la donna aveva scoperto che la sua carta era stata già utilizzata per effettuare una serie di pagamenti in vari esercizi commerciali del circondario, per un danno di svariate centinaia di euro.

I Carabinieri hanno quindi avviato le indagini, recuperando e analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza dei vari negozi, riuscendo ad individuare alcuni fotogrammi che ritraevano l’autore dei pagamenti. Grazie al coordinamento tra i vari reparti della Compagnia Carabinieri di Assisi, i militari della Stazione di Valfabbrica hanno riconosciuto l’uomo, un giovane di origine extracomunitaria residente da anni nell’hinterland perugino, e lo hanno quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di ricettazione e indebito utilizzo di carta di pagamento.