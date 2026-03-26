Calcio: la Romania vince il match Uefa a Gualdo Tadino

Successo internazionale per le qualificazioni a Gualdo Tadino

GUALDO TADINO, 26-03-2026 – Il grande palcoscenico del football continentale ha acceso i riflettori sull’Umbria con una sfida ricca di emozioni e reti, come riporta il comunicato di Luca Comodi – Comune di Gualdo Tadino.

Mercoledì 25 marzo 2026, lo stadio Carlo Angelo Luzi ha ospitato l’incontro inaugurale del secondo turno delle qualificazioni europee Under 17, Gruppo A2 Lega A. In un match caratterizzato da ritmi serrati e giocate di alta scuola, la Romania ha imposto il proprio ritmo superando l’Islanda con un netto 5-2. La vittoria rumena è stata costruita grazie alle marcature di Bota al 22′, alla doppietta di Goncear al 30′ e 34′ e ai sigilli di Tripon al 51′ e Precup su rigore al 57′. Per la selezione islandese sono andati a segno Kárason al 44′ e Daníelsson Martin al 69′.

Un’organizzazione d’eccellenza tra sport e promozione

L’evento ha messo in luce la perfetta sinergia tra l’amministrazione comunale e il Gualdo FC, che hanno operato in stretta collaborazione con la Figc e sotto la supervisione della Uefa. La gestione logistica ha garantito standard di sicurezza e professionalità elevatissimi, accogliendo delegazioni straniere, staff tecnici e appassionati in una cornice organizzativa impeccabile. Questa vetrina internazionale non ha rappresentato solo un momento di sport agonistico, ma anche un’importante opportunità di promozione turistica e visibilità per l’intero territorio comunale, confermando la vocazione della città per i grandi appuntamenti.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha espresso profondo orgoglio per il ruolo da protagonista assunto dalla città nel panorama del calcio giovanile europeo. Ospitare competizioni di questo calibro, che rappresentano l’élite della categoria, dimostra la capacità del tessuto locale di saper coniugare la passione sportiva con una gestione operativa di alto livello. Il Carlo Angelo Luzi si è confermato una struttura idonea per il calcio d’oltreconfine, rispondendo pienamente alle rigide richieste degli organismi internazionali e consolidando il prestigio sportivo della comunità gualdese attraverso un’accoglienza calorosa e professionale.

Prossimo appuntamento con il big match tra Portogallo e Romania

Il cammino delle qualificazioni europee non si ferma qui. Dopo il successo della gara d’esordio, l’impianto gualdese si prepara a tornare al centro della scena sportiva per un altro appuntamento di rilievo. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 12:00, lo stadio tornerà protagonista con lo scontro di altissimo profilo tra Portogallo e Romania. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito, offrendo così ai tifosi e alle famiglie la possibilità di assistere dal vivo alle prestazioni dei futuri campioni del calcio mondiale, in una sfida che si preannuncia decisiva per le sorti del girone.

L’amministrazione ha voluto ringraziare sentitamente la Figc e la Uefa per la fiducia accordata, sottolineando come la continuità di questi eventi sia il risultato di un lavoro costante sulla qualità delle infrastrutture sportive cittadine. In aggiunta, la collaborazione con le forze dell’ordine e i volontari ha permesso uno svolgimento fluido della prima giornata, ponendo le basi per un sabato di grande festa sportiva.