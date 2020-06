Chiama o scrivi in redazione

Gubbio, “Angeli” in città, pronto il bando per dieci giovani eugubini

– Per 15 giorni una decina di ragazzi eugubini si prenderanno cura della città, svolgendo interventi di rigenerazione urbana e manutenzione di monumenti storici, strutture, parchi, giardini e strade. Torna “City Angels” l’iniziativa promossa dal Rotary Club Gubbio in collaborazione con l’ assessorato alle Politiche giovanili: per questo 2020 segnato dal virus il progetto si intitola “Senso Civico Cercasi – City Angels” e sarà dedicato ai ragazzi tra i 17 e i 20 anni.

Il progetto, alla sua quinta edizione, prosegue con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti attivi nella cura della città, al fine di responsabilizzarli al mantenimento del bene comune e alla cura e all’attenzione anche nei confronti degli artigiani del territorio, che seguiranno quotidianamente l’operato dei ragazzi.

L’iniziativa è fortemente voluta e sostenuta dall’assessore alle Politiche giovanili Simona Minelli e dal Rotary Club Gubbio del presidente Gioacchino Minelli. Il Rotary metterà a disposizione dei ragazzi 10 borse lavoro dell’importo di 150 euro l’una. Il bando per fare domanda e diventare un “Angel” è a disposizione sul sito dell’Informagiovani, al link http://informagiovani.comune.gubbio.pg.it/torna-il-bando-city-angels/.

Termine ultimo per presentare la domanda è il 5 luglio, al fine di iniziare la settimana seguente gli interventi di cura e concludere l’intero percorso entro la fine del mese.

Per un supporto nella compilazione della domanda o per avere ulteriori chiarimenti l’Informagiovani è sempre disponibile agli indirizzi mail progettogiovani@comune.gubbio.pg.it e informagiovani@comune.gubbio.pg.it