Gubbio, mensa e trasporti scolastici: è rivoluzione digitale

Tempo di fine ferie, e di preparazione per il ritorno a scuola: quest’anno ad attendere mamme, papà, bambine e bambini eugubini ci sono importanti novità per quanto riguarda i servizi di ristorazione scolastica e trasporto. Sarà più facile e più veloce gestire mensa e utilizzo dei pulmini scolastici grazie alla “rivoluzione digitale” messa in campo dal Comune di Gubbio. “Una novità pensata per agevolare le famiglie – spiega l’assessora ai Servizi Scolastici Simona Minelli – che va sotto il nome di “Schoolweb”, il nuovo sistema informatizzato che prevede l’utilizzo di una App (o l’accesso al portale web o ancora la possibilità di effettuare una chiamata a una “Voce guida”) per comunicare eventuali assenze dal servizio di ristorazione scolastica, e per gestire un “borsellino elettronico”, ossia di un credito virtuale da usare per il pagamento dei pasti e del trasporto. Sarà inoltre possibile consultare ogni informazione relativa ai servizi (presenze in mensa, estratto conto borsellino, scarico della certificazione 730) sempre scaricando gratuitamente la App “ComunicApp” o collegandosi al “Portale Genitori”, cui si accede utilizzando le proprie credenziali o tramite SPID”.

Come presentare le domande di ammissione di servizi mensa e trasporto

Le domande di ammissione ai servizi potranno essere inoltrate esclusivamente in modalità online, attraverso il Portale Genitori, al seguente link: https://www1.itcloudweb.com/gubbioportalegen

Le domande dovranno pervenire, debitamente compilate, entro e non oltre il 5 settembre. Nella sezione “News” sulla schermata iniziale del portale, sono disponibili le istruzioni per effettuare le iscrizioni ai servizi.

Una volta effettuato il primo accesso al portale attraverso il link e cliccando sul bottone “Nuova Iscrizione” si verrà reindirizzati alla pagina di Login del Portale Iscrizioni al quale sarà possibile accedere inserendo il codice fiscale del/lla bambino/a che si vorrà iscrivere.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte, facendo particolare attenzione ai seguenti allegati da inserire:

Nella sezione “Autodichiarazione ISEE” sarà necessario allegare la certificazione ISEE 2023 per accedere alle tariffe agevolate; chi non allegherà la dichiarazione ISEE dovrà corrispondere la tariffa massima prevista per il servizio

Nella sezione legata alle diete per motivi di salute sarà necessario, se del caso, allegare il certificato medico

L’Ufficio Istruzione sarà aperto al pubblico per il ricevimento della domande dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì; ci si può rivolgere per un supporto anche al Servizio DIGIPASS sito in Via Gioia n. 6; Telefono: 075.9237291 mail digipass@comune.gubbio.pg.it.

Dall’anno scolastico 2023/2024 le presenze in mensa verranno prenotate automaticamente a ogni rientro previsto dalla scuola senza nessuna necessità di comunicazione da parte del genitore/tutore alla scuola al Comune. Il genitore/tutore dovrà invece segnalare l’eventuale assenza al servizio ristorazione del proprio bambino. Le assenze non segnalate attraverso chiamata vocale, portale o App comporteranno il pagamento del pasto non consumato. Non sarà, inoltre, più possibile effettuare le operazioni di pagamento della ristorazione scolastica e del trasporto scolastico in altra modalità che non sia quella prevista dal sistema, ovvero tramite sistema Pagopa.

Qui è possibile scaricare il manuale di utilizzo che spiega passo passp funzionamento del sistema informatizzato per la prenotazione dei pasti della mensa e per l’iscrizione e il pagamento del trasporto scolastico tramite portale, App o chiamata guidata.

Lo sportello Digipass del Comune di Gubbio fornirà supporto ai genitori che avessero necessità di informazioni, chiarimenti e assistenza per le iscrizioni, oltre alle postazioni con Pc dove sarà possibile effettuare tutte le operazioni: qui gli orari di apertura e i contatti del Digipass Gubbio

A questo link è inoltre possibile scaricare le risposte a tutte le FAQ inerenti “Schoolweb”, il nuovo sistema informatizzato per la gestione dei servizi scolastici

Qui è possibile scaricare il bando completo relativo al nuovo servizio