“Citymove”. Gubbio vince un bando europeo per 175mila euro

L’assessore Tasso: “Budget che sarà dedicato al sostegno a forme alternative di mobilità. Siamo particolarmente orgogliosi di questo obiettivo, riguardante un tema che è e sarà strategico per le città nel futuro.

Il Comune di Gubbio si aggiudica il bando europeo Adrion, dopo un lavoro intenso con le città di Mostar, Novi Pazar, Bar, Sv Nikola, Mat, Kantanos-Selino. La città sarà partner del progetto CITYMOVE, nell’ambito di uno dei programmi di Cooperazione territoriale europea finanziati dalla Commissione europea.

Un traguardo importante che vedrà arrivare a Gubbio 175mila euro, un budget, come spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessia Tasso, “che sarà dedicato al sostegno a forme alternative di mobilità. Il progetto, in particolare, verrà avviato indicativamente a inizio settembre 2024 e tra i suoi obiettivi principali c’è appunto quello del miglioramento delle infrastrutture in un’ottica di sostenibilità così da favorire la mobilità alternativa. Da mesi stiamo lavorando attraverso contatti e colloqui con diversi Paesi per proporre un progetto europeo di questa portata: oggi siamo particolarmente orgogliosi di questo obiettivo, che riguarda un tema che è e sarà strategico per le città nel futuro”.

Nell’ambito dell’intero bando sono stati approvati complessivamente 67 progetti sui 222 presentati e nella competizione tra le 20 proposte progettuali che hanno superato la prima fase di valutazione nell’ambito dell’obiettivo specifico relativo alla promozione della mobilità urbana multimodale, CITYMOVE è uno dei 7 progetti approvati. Tra le attività previste in tutta Europa ci sono l’installazione di nuovi software (come il parcheggio intelligente a Bar e Biograd) e il miglioramento della mobilità urbana attraverso l’introduzione di attrezzature moderne (nelle città di Mostar, Novi Pazar, nei comuni di Bar, Sv Nikola, Mat, Kantanos-Selino e nella stessa Gubbio). Nell’ambito del progetto saranno organizzate una giornata transfrontaliera senza auto per la promozione di stili di vita sani, gare ciclistiche locali in tutte le città partner e una giornata della mobilità urbana. Verrà poi pubblicato un piano transnazionale di mobilità sostenibile che documenterà le soluzioni moderne in questo settore e verranno creati o aggiornati i piani urbani locali di mobilità nelle città partner. Lead partner del progetto è il Comune di Bar, Gubbio è partner insieme alle città di Bar, in Montenegro, Mostar (BA), Biograd na Moru (HR), Novi Pazar (RS), Sveti Nikola (MK), Kantanos (GR) e Ciheam-maich (GR).