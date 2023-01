Conferenza stampa di fine anno da parte dell’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino

Tempo di bilanci per l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino, che nella giornata di martedì 10 gennaio presso la Sala Consiliare del Municipio ha fatto il bilancio delle attività svolte nel 2022 ed ha informato sulle principali questioni al centro di questo 2023.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti, e la Giunta Comunale composta dal Vicesindaco Marco Parlanti, dagli Assessori Barbara Bucari, Jada Commodi, Stefano Franceschini e Paola Gramaccia hanno così fatto il punto della situazione nei loro ambiti sulle attività portate avanti e quelle che verranno nei prossimi mesi.

Ad esordire è stato il primo cittadino, Massimiliano Presciutti, che ha fatto il punto su quanto successo lo scorso anno e su quello che attende l’Amministrazione Comunale da qui a fine mandato. “Gli ultimi anni passati – ha sottolineato il Sindaco Presciutti – sono stati molto complicati per gli Enti Locali. Prima il Covid, poi la Guerra e le continue speculazioni su prezzi di luce e gas hanno fatto si che gli Enti Locali non possano prevedere con certezza le spese future da sostenere.

Ai Comuni sono state date dal Governo poche risorse, preferendo tutelare settori come quello delle squadre di calcio, e questo porterà inevitabilmente a delle difficoltà per gli Enti come il nostro.

Dunque la situazione che ci attende non è rosea. La vicenda della speculazione inoltre sta mettendo a dura prova il tessuto produttivo ed economico anche di Gualdo Tadino. Le nostre imprese e le nostre famiglie stanno patendo gli aumenti di luce e gas rischiando il collasso. Urgono anche qui dei rimedi urgenti da parte delle istituzioni sopra di noi per aiutare imprese e famiglie.

Detto ciò passando a parlare di Gualdo Tadino ci sono diverse novità che attendono la città.

Parto dal recupero dell’Area dell’ex Ospedale Calai, dove c’è sul tavolo del Direttore Generale dell’Usl e della Giunta Regionale il Piano per potenziare la sanità territoriale, basato sulla suddivisione degli spazi interno di quello che sarà un Ospedale di Comunità, con 30 posti a disposizione nella struttura più tutta una serie di servizi territoriali che verranno potenziati, compresa la riabilitazione cardiologica.

Questo Piano è stato inviato al sottoscritto e ci sono risorse certe per portare a conclusione i lavori (6,5 milioni di € provenienti dai fondi dell’ex Art.20 e 2,5 milioni che c’erano già da prima da parte dell’USL n.1 per un totale complessivo di 9 milioni di euro).

I soldi quindi ci sono e la palla passa ora alla Giunta Regionale. Se ci saranno ulteriori ritardi la responsabilità sarà solo e soltanto loro. Occorre partire subito.

Altra nostra priorità è poi quella del recupero della Valle del Fonno, dove siamo arrivati alla fase ultimativa per poter partire con i lavori di ripristino. Anche qui c’è una copertura economica (da parte di un privato) e possiamo anche qui partire con i lavori.

Per quanto riguardo gli investimenti di diretta competenza del Comune, parlando di progetti in corso d’opera o finanziati, che partiranno prossimamente entro il 2023, ne abbiamo diversi in gestione per un totale complessivo che sfiora i 100 milioni di euro.

Tante risorse che ci vedranno protagonisti in diversi ambiti, dalle opere pubbliche alla pubblica illuminazione, dalla numerazione civica alle opere scolastiche.

Altro elemento importante è quello riguardante la questione rifiuti. C’è stata una gara per l’assegnazione dell’ex ATI 1, con un gestore unico che coprirà 14 comuni. Esa continuerà comunque a gestire in subappalto a Gualdo Tadino per altri 15 anni i rifiuti, con una tariffa per i cittadini che in questi anni è stata tra le più basse dell’Umbria.

Il 2022 è stato poi l’anno delle questioni legati agli impianti sportivi e del centro storico. Per gli impianti sportivi saremmo in grado nel 2023 di riconsegnare tutti gli impianti sportivi esistenti, più l’avvio di due nuove palestre per l’attività sportiva, in prima istanza destinate ai ragazzi. Attenzione quindi allo sport, con la possibile visita il prossimo Marzo del Ministro dello Sport e l’apertura nei prossimi mesi della sede nazionale della Figest oltre ad eventi sportivi di grande rilievo.

Chiudo parlando del centro storico, dicendo che il nostro centro, come molti altri in Italia soffre, ma destineremo a quest’area importanti risorse sia per il restyling sia per incentivare chi vorrà aprire attività”.

Dopo l’intervento del Sindaco Presciutti, anche gli Assessori hanno fatto il punto della situazione riguardo alle azioni svolte nei loro ambiti. Tanti gli argomenti toccati. Il Vicesindaco Marco Parlanti, con deleghe ai Bilancio, Personale, Semplificazione Amministrativa, Servizi dedicati al benessere animale, Servizi cimiteriali, ha illustrato alcuni numeri. “Nell’anno 2022 nel settore amministrativo sono state prodotte 64 Delibere del Consiglio Comunale, 282 Delibere di Giunta Comunale, 990 Determinazioni Funzionari, 125 Ordinanze, 24 Decreti Sindacali e sono avvenute 1620 liquidazioni. Passando al Personale a fine 2022 i dipendenti di ruolo sono 84 mentre 2 sono quelli a tempo determinato. L’anno scorso a fronte di 8 pensionamenti sono stati assunti 7 dipendenti, tutti tramite concorso pubblico e su questa strada continueremo anche quest’anno.

Sulla digitalizzazione amministrativa il nostro comune offre la possibilità di attivare lo Spid (oltre 700 cittadini lo hanno attivato), che è utile anche usufruire dello sportello digitale Digitadino (c’è stato un incremento dei cittadini che usano i servizi in modalità digitale). Finanziati anche molti progetti nell’ambito della transizione digitale con il PNRR.

Dal punto di vista finanziario, invece, abbiamo approvato tutti gli adempimenti nei termini, mentre un lavoro importante l’abbiamo fatto con l’Ufficio Tributi, che è stato potenziato con una nuova unità e attraverso ciò è stata fatta un’operazione che ha portato ad inviare molti accertamenti ai cittadini. Nello specifico 1131 riguardano gli accertamenti Imu 2017, 1413 gli accertamenti Imu 2018, 697 gli accertamenti TASI 2017, 953 gli accertamenti TARI 2018 e 1339 gli accertamenti TARI 2019. Da giugno 2022, con Delibera N° 87 riguardante il contrasto al fenomeno dell’evasione, sono stati effettuati 1590 controlli e di queste sono state 337 le situazioni irregolari sanate. Siamo soddisfatti dunque dei risultati ottenuti”.

A seguire è stata poi la volta dell’Assessore al Welfare, Scuola, Cultura e Turismo, Diritto alla Felicità, Barbara Bucari che ha fatto un sunto delle sue deleghe. “Possiamo definire il 2022, in modo particolare nel secondo semestre, l’anno della ripartenza per il settore turistico e culturale (+4,5% di presenze). Abbiamo infatti dati confortanti e incoraggianti per dagli accessi ai musei (5000 presenze) e dalle attività ricettive.

Il 2022 ha visto la realizzazione di un’area Camper in Valsorda, una zona che ha riqualificato completamento un parcheggio in un’area servita da bagni, docce e servizi vari per i camperisti e recensita ormai su tutte le principali piattaforme di settore per la ricerca di aree camper. Il comune, ha poi realizzato per il periodo estivo un Info Point Turistico gestito da personale formato. I dati degli accessi all’info point sono confortanti e ci portano a pensare che l’intuizione della necessità di maggiori servizi presso questa area era giusta.

Il 2022 ha visto il proseguo del progetto Vivere Appennino insieme con i Comuni di Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia. Il progetto finanziato dalla Regione Umbria ha portato sul territorio per il finanziamento di eventi, realizzazione di materiale, pagine web e cartellonistica per i sentieri dal 2021 ad oggi oltre 250 mila euro. Nel 2022 il Comune Capofila del progetto è stato il Comune di Gubbio con il quale abbiamo predisposto un progetto di area che promuove il territorio legato da elementi comuni quali la montagna, gli eventi tradizionali e i grandi eventi di promozione gastronomica e dei prodotti tipici.

Molto c’è ancora da fare, le risorse per fare investimenti sono ancora insufficienti per i progetti turistico-culturali che abbiamo. Penso al recupero delle Aree Archeologiche di Tadinum e Colle i Mori per le quali ci siamo attivati insieme con partner pubblico/privati per il reperimento di fondi a valere sul PNRR.

Continueremo ad investire per favorire e promuovere il turismo legato agli eventi e a destagionalizzare la programmazione di manifestazioni verso periodi dell’anno diversi dall’estate.

Il 2022 è stato poi l’anno dei grandi eventi. Abbiamo organizzato o patrocinato a partire da Marzo 2022 oltre 1 evento a settimana di natura culturale, teatrale, musicale, artistico etc. La collaborazione proficua con il ricco tessuto associativo locale ha permesso sinergie importanti in tutti i suddetti ambiti. Sono nate nuove realtà associative (Valsorda Tour etc) che hanno come scopo il sociale, lo sport e la promozione turistica attraverso la riscoperta della cultura locale. Abbiamo visto numeri importanti sia da un punto di vista di presenze che da un punto di vista di investimento economico (oltre 120 mila euro).

Le manifestazioni dell’estate 2022 e quelle di Natale hanno visto la partecipazione sia in centro storico che a Valsorda di migliaia di persone provenienti da molte parti del paese.

Le manifestazioni organizzate sono un investimento con ricadute anche lavorative ed economiche per la città.

Per quanto riguarda invece i progetti di risonanza nazionale, ricordo il progetto di totale digitalizzazione del Museo Antichi Umbri di Casa Cajani.

Passando infine ai servizi sociali nel 2022 sono arrivati tanti fondi dal PNRR e non solo che hanno permesso di finanziare diversi progetti:

progetto taxi sociale

realizzazione di alloggi per progetto di vita indipendente per adulti disabili

adesione al progetto co dreamers – miglioramento degli spazi del Cooworking Sassuolo

Progetto Casa Accoglienza Pink House per persone discriminate insieme con Omphalos Umbria

Adesione Al Progetto Caffe Incontro per Alzehimer con Asad

Assistenza Per L’integrazione Scolastica anno scolastico 2022/2023

assistenza per l’aiuto compiti

bando famiglie numerose

home care premium contributi per anziani

Contributi Bollette per 76 mila Euro, oltre 200 nuclei – fondi Covid

Contributi Sostegno Affitti 90mila euro, autonoma sistemazione contributi per 30mila euro abbattimento barriere contributi

€ 32.487

Sette Minori in Comunità per un totale di 180 mila euro”.

Successivamente è stata la volta del neo Assessore ai Lavori Pubblici, Attuazione e programmazione bandi PNRR, Decoro Urbano, rilancio e valorizzazione Centro Storico, Rapporti con le Frazioni, Jada Commodi parlare delle sue deleghe.

“Tanti sono i lavori svolti nel 2022 e tanti altri quelli che ci attendono nel 2023. Grazie al PNRR saremmo in grado di realizzare diversi progetti tra le quali le due nuove palestre nei plessi scolastici di Cartiere e Cerqueto che miglioreranno l’offerta formativa esistente.

In corso di esecuzione c’è la realizzazione di un Centro Sportivo Polifunzionale presso l’ex Campo sportivo di via Lucantoni. Mentre tra i lavori completati nel 2022 troviamo l’adeguamento del Ciclodromo Adolfo Leoni, uno stralcio dei lavori de Le vie dell’acqua, e l’urbanizzazione della Zona industriale Sud.

E’ stata data grande attenzione inoltre anche al centro storico, con la manutenzione straordinaria della Pavimentazione di Corso Piave e quella in corso d’opera per la pavimentazione di Corso Italia, Via Roberto Calai e via Franco Storelli.

Lavori in corso di esecuzione che riguardano anche il Centro Promozionale della Ceramica ed i campetti di San Rocco, che saranno riqualificati.

Dopo i lavori effettuati al Palasport Luzi (rifacimento spogliatoi) nel 2023 sarà risistemato il manto erboso dello Stadio Comunale Luzi ed i suoi spogliatoi.

Uno spazio per gli spettacoli viaggianti invece sarà realizzato nella zona di Biancospino.

Passando invece alla mia delega riguardante il rapporto con il territorio, sto iniziando a fare sopralluoghi per le varie frazioni per capire quali sono le necessità di ogni zona.

Chiudo parlando del progetto di valorizzazione dei giardini della Rocca Flea. Abbiamo avuto in questo periodo un confronto anche con alcuni cittadini per cercare di capire quale è la soluzione migliore da adottare. Stiamo lavorando su questa strada per migliorare il progetto esistente”.

A seguire è stata poi la volta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Sport, Trasporti e Agenda Digitale Stefano Franceschini, che è voluto partire dal Centro Storico per informare che “sono stati convocati i ceramisti gualdesi per iniziare a ragionare su un progetto di riqualificazione dell’Arco del Soprammuro.

Sempre nel centro storico nel 2022 sono stati fatti dei bandi rivolte alle attività commerciali per quanto riguarda l’ammodernamento urbano. In questa zona è stata aperta da poco una nuova attività ed un’altra aprirà prossimamente in questo 2023, segno che c’è una voglia di ripartire dovuta anche al buon funzionamento del Piano Parcheggi.

A tale proposito i numeri parlano chiaro, in circa 4 mesi c’è stata una presenza di 37987 veicoli, segno evidente che la gente circola e frequenta il centro.

Passando ad altro cito poi l’importanza del Progetto RUNE ed i grandi risultati che sta ottenendo il progetto di cooperazione Internazionale con Cuba, Hub Particular, recentemente premiato anche dal Comune di Torino.

Ottimi risultati sono stati ottenuti poi dalla partecipazione alla fiera Terra Madre alla quale hanno partecipato aziende del territorio.

Chiudo parlando della numerazione civica, che vedrà entro fine anno tutte le case della città con un numero, e dell’arrivo in città nel 2023 di nuove importanti iniziative sportive come l’inaugurazione della sede della FIGEST, lo svolgimento il prossimo 26 marzo del Campionato Italiano Enduro con la presenza di oltre 300 iscritti, la realizzazione della Gran Fondo S. Pellegrino di Mountain Bike in memoria del notaio Fabi il prossimo 23 aprile e la partenza il 13 maggio di una tappa del Giro d’Italia E-Bike, che avviene in concomitanza del Giro d’Italia di ciclismo”.

A chiudere la conferenza stampa è stata poi l’Assessore all’Ambiente, all’Urbanistica e Patrimonio Paola Gramaccia che ha ribadito il ruolo di ESA e non solo

“Nell’anno 2022 il Servizio della Raccolta differenziata è stato svolto regolarmente e la percentuale di RD ad ottimi livelli ovvero circa il 67% (dato non ancora certificato) e quindi al di sopra del minimo richiesto pari al 65%. Il 21.12.2022 è stato sottoscritto il contratto di servizio con SOGEPU ed ECE (costituenti la società di scopo SOG.ECO.) con il quale i servizi di igiene urbana sono stati affidati al gestore unico. Nel territorio del Comune di Gualdo Tadino i servizi verranno espletati in subappalto dalla ESA S.p.A.

In collaborazione con ESA sono stati effettuati circa 30 interventi di rimozione di rifiuti in diverse zone del territorio in cui erano stati abbandonati dei rifiuti. In alcuni casi è stato possibile risalire ai responsabili dell’abbandono nei confronti dei quali sono state elevate le conseguenti sanzioni.

Nel 2023, passando ad altro, termineremo i lavori di efficientamento della Pubblica Illuminazione con luci a Led, che permetteranno di ottenere un risparmio economico e ambientale.

E’ stato aggiudicato il Project Financing per l’efficientamento della Pubblica Illuminazione a favore della ditta Hera Luce srl. L’importo di aggiudicazione dell’appalto ammonta a complessivi 7.449.614,90 € di cui

3.674.848,82 € per investimenti relativi a:

sostituzione di tutte le plafoniere (4479) con plafoniere dotate di lampade LED

Adeguamento e messa norma di 322 quadri elettrici;

Adeguamento e messa a norma di 3553 sostegni;

Interramento di alcune linee aeree;

Dotazione di tutti i quadri elettrici di orologio astronomico per un più preciso accensione e spegnimento dell’illuminazione;

Illuminazione ad alta visibilità di alcuni attraversamenti pedonali

Illuminazione RGB della Rocca Flea

Installazione di punti luce fotovolatici

Realizzazione di nuove linee di pubblica illuminazione

Interventi riconducibili alla smart city quali: installazione di telecontrollo da quadro e predisposizione dei corpi illuminanti al controllo punto-punto;

Il contratto con Hera Luce verrà attivato a decorrere dal 01.02.2023”.