Presentato il Progetto di Villa Luzi finanziato dal Ministero

Altre risorse sono in arrivo a Gualdo Tadino in questa estate che ha già portato in dote tanti milioni finanziamenti per la città umbra. Il Ministero dell’Interno, attraverso il PNRR, ha infatti destinato un contribuito di 1,5 milioni di euro per manutenzione straordinaria accessibilità e abbattimento barriere architettoniche di Villa Luzi a Gualdo Tadino.

I dettagli del progetto sono stati presentati presso la Sala Consiliare del Municipio in conferenza stampa nella giornata di giovedì 20 Luglio dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dal Responsabile del settore dei Lavori Pubblici del Comune di Gualdo Tadino, Marco Tini e dal geometra Massimiliano Mariani, referente del gruppo di lavoro che ha realizzato sia il progetto di Villa Luzi che quello della Casa del Custode.

Va ricordato che a livello nazionale su 6.777 opere ammesse al bando, solo 1.971 sono state finanziate dal Ministero dell’Interno e tra queste figura anche il recupero di Villa Luzi per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro (Solo 13 progetti finanziati in Umbria). Risorse che si vanno ad aggiungere ai circa 600.000 già finanziati a valere su un altro bando PNRR per il progetto la Casa del Custode sempre nell’area di Villa Luzi.

“Siamo qui oggi a presentare questo nuovo progetto che riguarda Villa Luzi finanziato dal PNNR – ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Presciutti – perché ci sembrava giusto mostrarlo alla cittadinanza, insieme al progetto, complementare per l’intera area, finanziato poco tempo fa riguardante la casa del Custude.

In pochi giorni, da due Ministeri differenti, sono arrivati per questa importante zona di Gualdo Tadino ben 2,1 milioni di euro con i fondi del PNRR, che oltre a riqualificare la zona serviranno ad offrire nuovi servizi a persone svantaggiate e con diverse disabilità.

Esprimo, quindi, grande soddisfazione per quanto ottenuto. Ringrazio il gruppo di lavoro che ha realizzato i progetti ed i dipendenti del Comune di Gualdo Tadino che hanno seguito le pratiche per accedere ai bandi. Questo nuovo finanziamento ci consentirà di raggiungere tre obiettivi: il primo recuperare l’area di Villa Luzi, il secondo rispondere alle esigenze reali del territorio in tema di servizi e di assistenza ai disabili ed alle persone svantaggiate, il terzo offrire nuove opportunità di lavoro per i servizi che vi insisteranno”.

Come tempistica di attuazione, da oggi, ci sono 15 mesi di tempo per assegnare l’appalto per i lavori, che dovranno essere terminati entro il 2026.

Dopo il sindaco ha preso la parola il Geometra Massimiliano Mariani, rappresentante del gruppo di lavoro che ha redatto i progetti. Di seguito una sintesi di quello che ha spiegato.