Sei mesi di governo, il bilancio del sindaco Fiorucci

L’amministrazione comunale guidata da Filippo Mario Fiorucci ha presentato un resoconto dei primi sei mesi di mandato, evidenziando le criticità ereditate e i progetti per il futuro. Il sindaco ha posto l’accento sul calo demografico della città, sottolineando che Gubbio sta invecchiando e che nessuno ha affrontato questa problematica nell’ultimo decennio. Secondo il primo cittadino, il fenomeno ha implicazioni sociali e occupazionali che richiedono interventi immediati.

Dal punto di vista economico, Fiorucci ha illustrato la situazione finanziaria dell’ente. L’avanzo di bilancio disponibile ammonta a soli 400mila euro, una cifra insufficiente per realizzare investimenti significativi. Inoltre, il Comune di Gubbio ha un debito di 12 milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti, che salirà a 15 milioni entro il 2026. Il riambientamento della discarica di Colognola pesa per 3 milioni di euro, mentre il debito accumulato rende impossibile un ulteriore indebitamento. Il sindaco ha ribadito la necessità di una gestione più oculata della spesa per evitare errori passati che hanno penalizzato il territorio.

Fiorucci ha poi esaminato le opere pubbliche avviate dalla precedente amministrazione, molte delle quali caratterizzate da sforamenti economici. Per il nuovo edificio scolastico mancano fondi per impianti elettrici e infissi, portando il costo a lievitare di 1,2 milioni di euro. Anche il campo da basket e lo skate park hanno registrato un aumento dei costi di 180mila euro, mentre il nido di San Pietro ha subito uno sforamento di 215mila euro. La scuola Aldo Moro ha un disavanzo di 461mila euro, e la ristrutturazione della ex scuola di Padule ha superato i 170mila euro.

Un altro tema centrale è la gestione della discarica di Colognola, che necessita di 4,3 milioni di euro per il riambientamento, di cui solo 1,3 milioni sono stati finanziati. Per la gestione post mortem della discarica saranno necessari ulteriori 6 milioni, distribuiti in un periodo di 30 anni. Il sindaco ha criticato la gestione della Tari, affermando che negli anni scorsi i proventi sono stati utilizzati per spese correnti anziché essere accantonati per la discarica, con conseguenze pesanti sui bilanci futuri.

Il primo cittadino ha affrontato anche la questione dei parcheggi, citando il mancato incasso di 133mila euro da parte di Sis, dovuto a scelte amministrative passate. Per riequilibrare la situazione, l’amministrazione ha deciso di introdurre il pagamento per il parcheggio del Teatro Romano e dell’area dell’ex Seminario. Al contempo, si stanno valutando nuove zone per incrementare i posti auto disponibili, con Sis che potrebbe investire in nuove infrastrutture.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla situazione della Multiservizi, che include la gestione del Museo del Palazzo dei Consoli, Digipass e della farmacia comunale. Secondo Fiorucci, questi servizi devono essere valorizzati per generare benefici per la città. In merito alla riqualificazione di Piazza 40 Martiri, il sindaco ha espresso dubbi sulla sua funzionalità, chiedendosi se la zona verrà pedonalizzata o riconsegnata al traffico, con un coinvolgimento diretto della cittadinanza nelle decisioni future.

Sul fronte delle infrastrutture, il Comune ha avviato un piano straordinario per la manutenzione stradale, con richieste urgenti arrivate da numerose frazioni, dove alcuni residenti hanno difficoltà a rientrare nelle proprie abitazioni. Inoltre, una commissione sta revisionando le norme sulle occupazioni di suolo pubblico per migliorare la gestione del traffico e il decoro urbano.

Tra i progetti futuri rientra la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport, con uno studio di fattibilità in corso. L’assessore Carlotta Colaiacovo ha evidenziato l’importanza di creare una consulta dello sport e di rafforzare la collaborazione con le società sportive del territorio. Tra gli eventi previsti figurano il Giro d’Italia, la Spartan Race e la decima edizione della Notte dello Sport.

Un altro progetto in fase di sviluppo è il Museo degli Antichi Umbri, ritenuto strategico per la valorizzazione culturale della città, ma che dovrà essere gestito con una sostenibilità economica adeguata. L’amministrazione sta inoltre lavorando alla riqualificazione degli uffici comunali, al miglioramento della connessione tra Gubbio e l’aeroporto, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alla creazione di un’area per grandi eventi.

L’assessore Spartaco Capannelli ha sottolineato i progressi nella gestione degli appalti, con l’introduzione di una piattaforma che consente al Comune di gestire gare in autonomia. Ha inoltre confermato il via libera della Soprintendenza per i progetti degli Arconi e del Museo degli Antichi Umbri, con la presentazione del progetto esecutivo in attesa di approvazione.

Infine, l’assessore Filippo Farneti ha ribadito le difficoltà finanziarie dell’ente e annunciato l’avvio del bilancio partecipato, mentre l’assessore Francesco Gagliardi ha evidenziato il lavoro svolto per garantire un’amministrazione più trasparente e sostenibile. Fiorucci ha concluso affermando che i risultati del nuovo approccio stanno iniziando a emergere, con una pianificazione più solida e responsabile per il futuro della città