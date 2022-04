Gubbio, monitoraggio aria, la Lega chiede notizia dei dati dello studio

“Nel 2021 – spiegano i consiglieri Lega Michele Carini e Sabina Venturi – l’amministrazione comunale ha dato il via ad un piano di monitoraggio dell’aria attraverso la collaborazione dell’Università degli Studi La Sapienza ed il CNR mediante l’installazione di 20 centraline di rilevazione del particolato atmosferico. Uno studio che impegnerà la comunità eugubina per un importo di 173.760 euro. In più occasioni il sindaco ha annunciato che i primi risultati dello studio sarebbero stati restituiti a breve, ma ad oggi siamo ancora in attesa di conoscerli. Per questo motivo presenteremo una interpellanza per sapere se sono disponibili i primi dati del piano di monitoraggio dell’aria nella conca eugubina, come più volte annunciati dal Sindaco Stirati, e che tipo di informazioni sono state rilasciate dalle prime rilevazioni”.

Da Lega Gubbio