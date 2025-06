Maggioranza attacca “Rifare Gualdo”: comportamento inaccettabile

Accuse a Fratelli d’Italia: distanti dalla città e provocatori

A Gualdo Tadino si riaccende la tensione politica. I gruppi consiliari di maggioranza – Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo – prendono posizione con fermezza contro l’ultimo comunicato diffuso da “Rifare Gualdo”, bollato come retorico, polemico e privo di fondamento. A essere nel mirino sono le consigliere comunali di Fratelli d’Italia, accusate di portare avanti un atteggiamento divisivo, arrogante e non rappresentativo della comunità cittadina.

Secondo i firmatari della nota, il gruppo di opposizione continua a operare in modo provocatorio, ignorando l’esito elettorale che nel precedente appuntamento amministrativo aveva sancito la loro sconfitta. Le esponenti della minoranza vengono descritte come lontane dalla realtà cittadina, impegnate più a costruire polemiche sistematiche che a offrire proposte concrete o partecipare in modo costruttivo alla vita amministrativa.

Viene contestato il linguaggio adottato nelle uscite pubbliche delle rappresentanti di “Rifare Gualdo”, definito pomposo e impregnato di vittimismo, con il quale – secondo la maggioranza – si cerca di distorcere il quadro effettivo del confronto politico all’interno del consiglio. L’accusa più pesante è quella di delegittimare sistematicamente l’operato dei consiglieri di maggioranza, insinuando che le scelte adottate dall’assemblea siano frutto di pressioni indebite da parte degli assessori.

Al contrario, i gruppi di maggioranza ribadiscono che le decisioni prese in consiglio comunale riflettono un percorso di confronto e collaborazione tra consiglieri e giunta, risultato di un lavoro condiviso e aperto. Viene sottolineata la coesione del gruppo, che comprende esponenti di diversi territori, età e visioni politiche, riuniti in una lista civica considerata autenticamente espressione della società gualdese.

Nel comunicato viene inoltre stigmatizzato un episodio che riguarda un regolamento approvato in aula anche con il voto di una consigliera di minoranza, salvo poi essere messo in discussione dallo stesso gruppo consiliare di appartenenza. Un comportamento giudicato incoerente e indicativo della mancanza di una linea politica chiara e condivisa.

Tra i punti centrali della dura presa di posizione c’è anche la difesa della Presidente del Consiglio Comunale, Flavia Guidubaldi, ritenuta oggetto di attacchi personali e istituzionali ripetuti. La maggioranza elogia l’imparzialità e la compostezza con cui ha sempre gestito i lavori del consiglio, nonostante – si legge nella nota – continui episodi di disturbo e provocazione provenienti dagli scranni dell’opposizione.

Un passaggio del comunicato contesta anche un presunto doppiopesismo: da un lato la minoranza si erge a paladina del linguaggio corretto, dall’altro – sostiene la maggioranza – si abbandona a espressioni offensive, con l’obiettivo di screditare e umiliare l’interlocutore. Un atteggiamento giudicato in contrasto con la responsabilità istituzionale che dovrebbe guidare l’azione dei rappresentanti eletti.

La polemica tocca anche la comunicazione pubblica delle esponenti di “Rifare Gualdo”, accusate di prolungare la visibilità personale attraverso strumenti legati a campagne elettorali ormai concluse. Un riferimento implicito alla permanenza di materiali di propaganda delle recenti elezioni regionali, dove – ricordano i gruppi di maggioranza – le candidate in questione non hanno ottenuto l’elezione.

I firmatari del comunicato evidenziano come la città di Gualdo Tadino non necessiti di essere rifatta, ma di essere ascoltata, rappresentata e rispettata. Per questo motivo invitano le consigliere di opposizione a un esame di coscienza, auspicando un ritorno a forme di confronto improntate al rispetto e alla collaborazione, lasciando da parte la polemica sterile e personalistica.

A chiusura della nota, i gruppi consiliari di maggioranza ribadiscono il proprio impegno verso una politica basata sul dialogo, sull’inclusione e sul servizio alla comunità. Rivendicano l’identità di una coalizione che accoglie sensibilità diverse, radicate nella città, impegnate quotidianamente nel sociale, nel volontariato e nella promozione del bene comune.

La dichiarazione conclusiva afferma la volontà di non cedere mai a un linguaggio offensivo o a comportamenti irrispettosi, riaffermando l’importanza del rispetto reciproco come fondamento irrinunciabile per una sana convivenza democratica.

Il comunicato, firmato dai gruppi consiliari del Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo, porta la data del 23 giugno 2025 e rappresenta l’ultima tappa di uno scontro politico che negli ultimi mesi ha visto contrapporsi con frequenza le due principali forze in consiglio comunale. In attesa di ulteriori sviluppi, il clima resta teso, mentre la cittadinanza assiste a una contrapposizione che, secondo la maggioranza, allontana l’opposizione dalle vere esigenze del territorio.