Gualdo Tadino, pubblicato l’avviso per accedere ai benefici dei buoni spesa

Per aiutare concretamente le persone più bisognose colpite dalla Pandemia, che è tutt’ora in corso, l’Amministrazione Comunale ha deciso di concedere, sulla scorta di quanto fatto già lo scorso Aprile, uteriori “Buoni Spesa” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

In attuazione al D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 che stabilisce ulteriori “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il Comune di Gualdo Tadino, ha infatti disposto l’erogazione di “Buoni Spesa” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità in favore di persone in stato di bisogno.

L’avviso con i criteri ed il modulo di domanda per accedere al beneficio è disponibile e consultabile sul sito www.tadino.it. Le richieste di accesso al beneficio potranno pervenire a partire da martedì 1 dicembre fino a venerdi 11 dicembre 2020.

Per tutti coloro che non potranno scaricare i documenti dal sito www.tadino.it sarà possibile ritirarli presso il Comune di Gualdo Tadino rivolgendosi al front-office situato all’ingresso del Municipio.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo: 075/9150235 – 075/9150291 (dal lunedì al venerdì ore 8-14, martedì e giovedì anche pomeriggio) o scrivere una email a:serviziosocialigualdo@tadino.it. /marilena.morroni@tadino.it.

“Dopo i Buoni Spesa erogati lo scorso Aprile in favore delle persone in stato di bisogno – ha dichiarato il Sindaco Massimiliano Presciutti – da ieri siamo in grado di aiutare concretamente altri cittadini in difficoltà. Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto del Governo, che ha stanziato per adottare queste due misure durante le due fasi della Pandemia risorse importanti di ben 207 mila euro per il Comune di Gualdo Tadino.

Le richieste di accesso ai Buoni Spesa, per chi ne avrà i requisiti, potranno pervenire al Comune entro venerdi 11 dicembre. Il nostro obiettivo è poi distribuire i buoni, con il prezioso aiuto delle associazioni di volontariato che ringrazio, entro Natale.

I Buoni Spesa sono solo una delle ultime misure che l’Amministrazione Comunale ha adottato per aiutare concretamente le persone indigenti colpite dalla Pandemia, ma prossimamente arriveranno altre iniziative di altro genere rivolte alle persone in difficoltà”.