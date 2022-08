Search for: Search Button

Prima edizione del Memorial Gianluca Graciolini

Si terrà domenica 21 agosto al Teatro Talia di Gualdo Tadino e negli spazi esterni di via Via Ruggero Guerrieri la “La Prima Edizione del Memorial Gianluca Graciolini”, un evento fortemente voluto dagli amici in occasione proprio del suo compleanno.

A partire dalle ore 18 dagli spazi esterni con il laboratorio di lettura, scrittura creativa e disegno a cura di LaAV Perugia e Barbara Amadori “La Grande Fabbrica delle Parole”, per poi alle 21 continuare negli spazi del Teatro Talia con “Musica, Parole, Immagini per Gianluca”, a cura di: CSR Acoustic Band – Keli Charly Banquimi – Marco Panfili – Mauro Businelli – Alessandro Zucchetti – Mauro Di Michelangelo.

“Questa è la pace. Eccola qua, semplice semplice, per esempio: è gioia, amicizia, serenità, impegno collettivo, anche gioco e spensieratezza. Ed è solo per la pace, soprattutto in nome loro, che dobbiamo lottare. Respingiamo insieme chi anche in Italia vuole portarci dritti in guerra e non ha più vergogna e senso di responsabilità di misurare le parole, in questi tempi così cupi. Pace! È solo la pace che ci serve e ci salva. Solo per essa dobbiamo lottare.”

Così scriveva Gianluca In un dei sui ultimi post sui social, l’iniziativa è promossa da ARCI Comitato Territoriale di Perugia, in collaborazione con Arte e Dintorni, Circolo LaAV di Perugia e con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

“Sarà presente uno Stand di Refugees Welcome Umbria per far conoscere le attività del progetto di accoglienza per i giovani migranti soli”

Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare…..

Gli amici di Gianluca