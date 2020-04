Riaprire subito il cimitero comunale! Dice Forza Nuova al sindaco

Nel pieno delirio di onnipotenza da “ordinanza spot” dell’amministrazione Prosciutti un divieto risulta particolarmente assurdo, quello che prevede la chiusura del cimitero comunale. Non si sa infatti dall’alto di quali competenze igienico-sanitarie si è proceduto alla chiusura dei servizi cimiteriali oltre un mese fa. Una decisione totalmente sproporzionata poiché priva di attinenza alla realtà. Nel cimitero non c’è alcun rischio di assembramento, rade presenze singole o al più coppie appartenenti allo stesso nucleo familiare si recavano infatti a ricordare i loro cari.

Non solo, nella maggior parte dei casi i feretri sono tumulati in cappelle familiari ben distanziate fra loro, gli spazi sono ampi ed all’aperto. Non c’è alcun rischio di contatto fra persone, molto comunque inferiore rispetto a quando i gualdesi, in particolare anziani, sono costretti a stare per ore in piedi, in coda, prima di poter entrare alle poste o nei negozi aperti, in base ai DPCM tanto cari a Prosciutti.

Non si capisce pertanto secondo quale logica ai gualdesi venga tolto il diritto fondamentale alla Fede, alla religione e alla preghiera per i propri cari. Chiediamo quindi l’immediata riapertura del cimitero comunale.

Ufficio stampa Forza Nuova Gualdo Tadino