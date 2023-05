Buona anche la penultima! Il Rugby Gubbio batte 46-12 il Gispi Prato

Bella prova di carattere e attitudine da parte dei giocatori della Senior del Rugby Gubbio, in una partita che facile non era.

I lupi dovevano vincere per forza, con tanto di punto di bonus, per mantenere la testa della classifica e così è stato.

Ad aprire le marcature Robbie Flynn e subito dopo Lorenzo Crotti, 10-0.

Due mete di mischia con Francesco Rossi e Gabriele Micale, 20-0.

Segna il Gispi, che per tutti gli 80 minuti non ha mollato, segno di voler tentare di fare lo sgambetto alla capolista.

Ci pensano però prima Luigi Pretotto e poi di nuovo Gabriele Micale a segnare altre due importantissime mete, che tranquillizzano i lupi eugubini e mettono al sicuro la partita.

27-7 grazie anche a una trasformazione di Marco Pascolini.

Altre due mete di Giovanni Di Fiore e Sebastiano Capannelli portano il punteggio sul 46-7, sul finale meta del Gispi Prato, che fissa il tabellone sul 46-12.

8 mete del Rugby Gubbio, vittoria e punto di bonus conquistato.

Le parole di coach Gianluca Gamboni: “Era la prima partita in casa dopo tante trasferte e sentivamo il peso del match perché Gispi era la squadra che ci aveva messo più in difficoltà fuori casa, di conseguenza abbiamo preparato al meglio la partita, principalmente dal punto di vista mentale. All’andata la squadra del Gispi si era dimostrata decisamente ruvida, con una difesa molto aggressiva e con molti placcaggi che ci avevano messo in difficoltà, rallentando il nostro gioco. Quando dopo qualche minuto di partita siamo andati in meta abbiamo messo subito la partita sui nostri binari, questo ha portato ad avere più palloni nelle nostre mani e più confidenza e, nonostante la difesa sempre pronta dei toscani, siamo riusciti a fare 4 mete nella parte iniziale del primo tempo. Poi, complice qualche errore di gestualità e il vento che ha condizionato un po’ la partita, abbiamo preso una meta e questo ci ha tolto un po’ di sicurezza, cosa che ha galvanizzato i ragazzi di Prato. Qualche difficoltà nella gestione dei punti di incontro, che è una delle nostre caratteristiche quest’anno, ci ha fatto perdere l’utilizzo del pallone e la partita ha subito un momento di stagnazione.

Dopo qualche minuto del secondo tempo abbiamo ripreso il nostro ritmo, segnando e arrivando a 8 mete, abbiamo tenuto fino alla fine e anche questa è una delle cose positive di questa partita e anche di questo campionato, chiudiamo sempre con un buon ritmo anche nella parte finale del match.

Ora, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, siamo la capolista e tutti cercano di fare contro di noi la partita della vita, questo si vede principalmente quando le squadre avversarie prendono un po’ di confidenza, ci tolgono il pallone, è successo anche oggi ma siamo riusciti, rispetto ad altre partite, a gestirlo meglio mentalmente. Possiamo solo essere contenti e soddisfatti del risultato che portiamo a casa, ci aspetta ora l’ultima partita, sempre a Gubbio. Invito tutti a venire al Coppiolo per chiudere il Campionato insieme, Campionato indirizzato verso un risultato importante, dobbiamo rimanere concentrati e lavorare bene in settimana per poter fare un’ottima prestazione anche sabato contro il Pistoia.”

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Roberto Rogari, Giovanni Di Fiore, Robert Flynn, Lorenzo Crotti, Alessio Ghirelli, Marco Pascolini, Davide Gioè, Francesco Rossi, Alessio Merangola (C), Federico Sonini, Sebastiano Capannelli (vC), Gabriele Micale, Mattia Scotti, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Riccardo Tosti, Samuel Giacomini, Giancarlo Fiorucci, Andrea Maria Piermatti, Tommaso Micale, Alessio Bellezza e Francesco Lorenzi.

Prossima (e ultima) partita sabato 6 maggio, al Coppiolo di Gubbio, ore 17:30, contro il Pistoia Rugby.

Risultati delle altre partite

Firenze Rugby 1931 – Foligno Rugby 31-7

Mascalzoni Del Canale – Vasari Junior Arezzo 19-42

Rugby Pistoia – Cavalieri Union Prato Sesto 17-19

Classifica

Rugby Gubbio 60 punti

Vasari Junior Arezzo 59

Mascalzoni Del Canale 35

Gispi Rugby Prato 35

Cavalieri Union Prato Sesto 27

Foligno Rugby 13

Firenze Rugby 11

Rugby Pistoia 7