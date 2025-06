Granfondo delle Sorgenti tutta sudamericana

Continua il momento magico di Ignacio Gallo, il biker cileno della DMT Racing Team by Marconi che continua la sua straordinaria collezione di successi nelle Granfondo italiane aggiudicandosi l’edizione 2025, la 12esima, della Granfondo delle Sorgenti. La prova di Nocera Umbra ha fatto registrare un successo clamoroso, basti pensare ai 268 agonisti che hanno portato a termine la prova valida per i circuiti Umbria Marathon Mtb, UmbriaTuscany Mtb e Italian Six Races.

Sul percorso breve ma insidioso di 44 km per 1.650 metri ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione dell’argentino Augustin Duran (Specialized), tre volte campione nazionale che ha tenuto il suo ritmo fino alla fine dandogli battaglia nello sprint finale. Alla fine Gallo l’ha spuntata in 2h04’40” con 1” sul rivale e 7’42” sul colombiano Juan Daniel Alarcon Ambrosio (Neb18 Factory Team), per un podio tutto sudamericano. Quarta piazza per il primo degli italiani, Mattia Zoccolanti (Bikelaand Team Bike 2003) a 9’02” davanti a Michele Angeletti (Bike Therapy) a 9’36”. Solo settimo il campione uscente Mattia Toccafondi, compagno di colori di Gallo, a 10’48”.

Vittoria cilena anche al femminile per merito di Catalina Kossmann Vidaurre (Club Deportivo y Cultural Infinito), autrice di una gara encomiabile chiusa all’11esima piazza assoluta. 2h23’25” il suo tempo finale con 59’26” su Ursula Arcangeli (Mtb Spoleto), terza a 1h06’11” Laura Papi (Team Errepi). Nel percorso medio di 26 km per 950 metri la vittoria è andata a Niccolò Lupacchino (Free Bike Casalguidi) che in 1h24’06” ha prevalso per 1’10” su Massimo Baldi (EMP Cycling Team) e per 1’58” su Francesco Cenni (Gs Poppi Bp Motion).

Nella prova delle donne prima Deborah Sanchez Iaizzo (EMP Cycling Team) in 1h57’42” con 10’29” su Eleonora Cesaretti (Spello Mtb Cycling) e 19’45” su Nadia Bedendi (Gs Poppi Bp Motion). Tra tutte le prove sfondato il muro delle 400 presenze alla gara locale, un grande traguardo per il team Bikers Nocera Umbra, ottenuto grazie anche a tutte le associazioni e gli sponsor che hanno supportato il loro sforzo. Appuntamento al prossimo anno per un’edizione ancora più in grande.