Iscrizioni fino a tutto lunedì al 55esimo Trofeo Luigi Fagioli a Gubbio

C’è tempo fino a lunedì 17 agosto alle ore 24.00 per iscriversi al 55° Trofeo Luigi Fagioli, seconda prova del Campionato Italiano Velocità Montagna aperta anche alle auto storiche in programma a Gubbio nel weekend del 23 agosto. Inizialmente previsto per venerdì 14, il termine per la chiusura delle iscrizioni è stato prolungato a tutto lunedì prossimo dopo la deroga concessa dalla federazione nazionale al Comitato Eugubino Corse Automobilistiche.

I promotori della cronoscalata umbra hanno richiesto la deroga ad ACI Sport per motivi organizzativi e facilitare le richieste di scuderie e piloti prima di poter inviare la entrylist definitiva alla stessa federazione per la consueta approvazione, anche considerando che in mezzo c’è la giornata di Ferragosto.

I preparativi dell’evento proseguono senza sosta anche sotto tutti gli altri aspetti ed è in allestimento il percorso di gara lungo i 4150 metri che uniscono Gubbio alla località Madonna della Cima, teatro delle prove ufficiali di sabato 22 agosto e delle due salite di gara di domenica 23. La cronoscalata umbra si svolgerà nel rispetto delle normative sportivo-sanitarie richieste dalle autorità e senza la presenza di pubblico, che potrà seguire la manifestazione da remoto grazie a una diretta tv.