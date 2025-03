L’EMI Basket Gubbio trionfa a Chieti: nona vittoria consecutiva

Gubbio vince 55-66 in trasferta, ora è sicura della seconda posizione

Gubbio conquista la nona vittoria consecutiva, imponendosi in trasferta contro Magic Basket Chieti con il punteggio di 55-66. La squadra di coach Cecchini ha mostrato ancora una volta forza mentale e capacità di adattamento nei momenti chiave della partita, restando sempre in corsa anche nei periodi difficili.

L’incontro, che si è svolto nell’ultimo turno di trasferta in Abruzzo, ha visto i padroni di casa partire con buon ritmo, chiudendo il primo quarto avanti per 20-14. Nonostante una partenza positiva, gli eugubini hanno subito un parziale nel finale del primo periodo e hanno faticato a rimanere in partita. Nel secondo quarto, Chieti ha allungato ulteriormente, portandosi al riposo sul punteggio di 35-27.

Tuttavia, come spesso accaduto nelle precedenti gare, la squadra di Gubbio è riuscita a reagire nella ripresa. Al rientro dagli spogliatoi, la difesa degli ospiti si è fatta più solida, concedendo solo 8 punti agli avversari nel terzo quarto. L’attacco è migliorato grazie ai 5 punti consecutivi messi a segno da Razzi a inizio periodo, che hanno pareggiato i conti a quota 43 al termine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo, la stanchezza ha preso il sopravvento tra i giocatori di Chieti, permettendo a Gubbio di allungare e chiudere la partita con il punteggio finale di 55-66.

In termini individuali, spiccano le prestazioni di Di Simone e Rombi, entrambi con 14 punti, e Razzi, che ha segnato 13 punti. Nonostante non abbia messo a segno punti, anche Cecchini, classe 2003, ha contribuito notevolmente con una difesa attenta che ha confermato il suo continuo miglioramento.

Con questa vittoria, EMI Basket Gubbio si assicura matematicamente almeno la seconda posizione nella fase regolare della Serie C Unica. Il risultato mantiene la squadra di Gubbio in corsa per un buon piazzamento, anche se la vetta della classifica è ancora nelle mani dei “cugini” del Basket Gualdo, che hanno vinto contro UBS Foligno, mantenendo così il vantaggio di due punti. La squadra ora godrà di un turno di riposo, prima di prepararsi per le ultime due sfide del girone N.

Magic Basket Chieti – Basket Gubbio 55-66

Magic Basket Chieti: Festa ne, Alba A. 2, Gialloreto 4, Scanzano 5, Tartaglione ne, Di Flavio, Alba F. ne, Raicevic 7, Kordis 15, Goncalves Silva 11, Cantarini 2.

Basket Gubbio: Di Simone 14, De Angelis ne, Cecchini, Rombi 14, Sabotig 6, Pascolini ne, Carsetti, Giorgetti 2, Razzi 13, Palazzari ne, Setkic 10, Quondam 7.

Parziali: 20-14, 15-13, 8-16, 12-23.

Progressivi: 20-14, 35-27, 43-43, 55-66.

Uscito per 5 falli: Goncalves Silva (Magic Basket Chieti).