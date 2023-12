Contessa, aperto al traffico il nuovo viadotto tra Gubbio e la provincia di Pesaro e Urbino

Contessa – Anas, parte del Gruppo FS, ha recentemente inaugurato un nuovo viadotto sulla strada statale 452 nel comune di Gubbio, ripristinando così il principale collegamento stradale tra Gubbio e la provincia di Pesaro e Urbino. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di vari funzionari regionali e locali, tra cui la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati.

L’investimento complessivo per il progetto è stato di 9,4 milioni di euro e i lavori hanno comportato la demolizione dell’impalcato in calcestruzzo del vecchio viadotto e la costruzione di un nuovo impalcato in acciaio con appoggi antisismici. Inoltre, è stato effettuato un rinforzo strutturale delle pile e delle spalle esistenti e il ripristino strutturale e idraulico della galleria adiacente.

Aldo Isi, Amministratore Delegato di Anas, ha elogiato lo sforzo collettivo di tutti i soggetti coinvolti che ha permesso di concludere i lavori in tempi eccezionalmente ridotti, nonostante la complessità tecnica degli interventi. Ha inoltre sottolineato l’importanza di questi lavori per garantire la sicurezza della circolazione e assicurare il livello di servizio dell’infrastruttura per i prossimi decenni.

I lavori hanno richiesto l’impiego di 800 tonnellate di acciaio e circa 2000 metri cubi di calcestruzzo, mentre oltre 1000 metri cubi di calcestruzzo armato sono stati demoliti e avviati a recupero. Le attività sono state eseguite da sei imprese, con punte di oltre 50 persone impiegate contemporaneamente, oltre ai tecnici della direzione lavori Anas. L’appaltatore è il consorzio stabile Steelconcrete, con l’impresa esecutrice principale Beico Srl.

Il viadotto è lungo 107 metri ed è costituito da un impalcato a 6 campate sostenuto da cinque pile, per un’altezza massima di 20 metri. La galleria è lunga circa 1,2 chilometri, di cui 95 metri all’imbocco lato Umbria in “galleria artificiale” con funzione paramassi. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella riqualificazione e potenziamento della rete stradale gestita da Anas, a servizio di cittadini e imprese.

Nel dettaglio gli interventi, per un valore di 3,4 milioni di euro, hanno riguardato sul tratto artificiale: il risanamento strutturale e l’impermeabilizzazione del lato esterno della copertura, il ripristino e consolidamento strutturale della calotta e delle fondazioni. Sull’intero tracciato: la demolizione della pavimentazione, il ripristino e il miglioramento delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque e infine le opere complementari come il rifacimento della pavimentazione, della segnaletica e la verniciatura, oltre al risanamento dei muri di sostegno in prossimità degli imbocchi.

I lavori erano previsti nell’ambito del programma di riqualificazione della strada statale 452 “della Contessa”, avviato da Anas a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell’infrastruttura ex regionale. Nell’ambito dello stesso piano Anas aveva già realizzato anche i lavori di risanamento totale della pavimentazione, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.