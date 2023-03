Con 9 mete il Rugby Gubbio batte anche Foligno

Bisognava vincere con il punto di bonus e fare attenzione a non subire infortuni che avrebbero potuto condizionare la decisiva sfida in casa contro l’Arezzo di domenica prossima.

Missione compiuta!

I lupi del Rugby Gubbio segnano la bellezza di 9 mete e 6 trasformazioni, per un totale di 57 punti. Un errore lascia spazio ai ragazzi del Foligno Rugby che non perdonano e segnano una meta che smuove anche il loro tabellino.

Per il Rugby Gubbio a segno a inizio partita Alessio Ghirelli che si invola sull’ala battendo tutti in velocità. Trasformazione al piede di Riccardo Tomassoli. Poi una meta del pacchetto di mischia, seguita da una segnatura di Lorenzo Crotti, trasformata da Tomassoli.

Punteggio 19-0 per il Gubbio.

Seconda meta di Ghirelli che si conferma pedina importantissima per la squadra, con trasformazione di Tomassoli, altra meta del pacchetto di mischia che spinge indietro il pacchetto di mischia folignate con prepotenza.

Meta di Robbie Flinn trasformata, questa volta, da Lorenzo Crotti. 38-0.

Segna il Foligno, 38-5.

Di nuovo a segno il Gubbio, prima con Samuel “Red” Giacomini, meta trasformata da Crotti, poi di nuovo Lorenzo Crotti e infine Roberto Rogari.

57-5 il punteggio finale, con importantissimo punto di bonus per il Gubbio.

L’analisi di coach Gianluca Gamboni: “Ci aspettavamo una partita complicata, soprattutto per l’approccio al match, visto che domenica prossima abbiamo lo scontro al vertice con l’Arezzo. L’abbiamo però affrontata nel modo corretto, realizzando le 4 mete che servono per il punto di bonus, successivamente anche il Foligno si è fatto sentire e di conseguenza la partita è diventata spezzettata, creandoci qualche problematica legata alla perdita di ritmo, cosa che un po’ condiziona il nostro schema di gioco, legato soprattutto alle multifasi.

Chiudiamo comunque questa partita con 5 punti, siamo pronti alla prossima, tutti i ragazzi hanno recuperato e in settimana mi creeranno il problema di scegliere chi scenderà in campo domenica contro l’Arezzo. Mi piace sottolineare che la rosa si sta sempre più allargando, anche oggi abbiamo fatto esordire un nuovo giocatore, Michele Sciamanna, e sono contento che il nostro gruppo sia sempre più numeroso, questo fa sì che tutti quelli che vogliono contribuire e vengono al campo trovano la loro dimensione all’interno del gruppo.”

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Riccardo Tomassoli, Francesco Lorenzi, Robert Flinn, Lorenzo Crotti, Alessio Ghirelli, Pascolini Marco, Davide Gioè, Francesco Rossi, Alessio Merangola (C), Federico Sonini, Sebastiano Capannelli (vC), Gabriele Micale, Mattia Scotti, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Riccardo tosti, Samuele giacobini, Michele rossi, Marco Cecchetti, Giacomo Bellezza, Roberto Rogari, Michele Sciamanna.

Per lo staff tecnico, insieme a Gianluca Gamboni, l’aiuto allenatore Lucio Sollevanti e gli specialisti Paolo Menichetti, Daniele Fiorucci e Mirco Pauselli.

La partita è stata preceduta da un evento altrettanto importante, la premiazione dei ragazzi delle scuole superiori di Gubbio che hanno partecipato al Torneo RugbyGubbio-Avis, per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della donazione del sangue.

La collaborazione tra Avis e Rugby Gubbio è di vecchia data e si rinnova anche per l’anno prossimo.

Domenica 2 Aprile, ore 15:30, il Rugby Gubbio giocherà di nuovo in casa contro il Vasari Arezzo. La partita, molto probabilmente, deciderà la capolista di questa Fase Promozione del Campionato Interregionale di Serie C.

Vi aspettiamo tutti al campo a tifare Rugby Gubbio!

Segnaliamo infine il pareggio 15-15 ad Ascoli per l’U17 Perugia/Gubbio mentre la franchigia Perugia/Gubbio U19 ha vinto 55-5 contro il Florentia.

I risultati delle altre partite del Campionato Serie C Promozione Interregionale

RUGBY PISTOIA – MASCALZONI DEL CANALE RUGBY 18-42 (2-5)

CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO – FIRENZE RUGBY 20-15 (3-3)

VASARI JUNIOR AREZZO – GISPI RUGBY PRATO 40-0 (6-0)