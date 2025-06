Costacciaro, il 14 giugno debutta Cuccoland per i più piccoli

Giochi, sport e mascotte animano il centro storico umbro

Il centro storico di Costacciaro si prepara ad accogliere Cuccoland, la prima festa interamente dedicata al mondo dell’infanzia, in programma sabato 14 giugno. L’iniziativa, promossa dalla Proloco in collaborazione con Creame e sostenuta dalla Fondazione Perugia, trasformerà il borgo umbro in un parco ludico all’aperto, offrendo attività gratuite per famiglie e bambini.

Per tutta la giornata, il paese sarà animato da spettacoli, laboratori, giochi di strada e mascotte itineranti. I più piccoli avranno a disposizione aree pensate su misura: dai neonati, seguiti dal Polo per l’Infanzia 101 Coccole, fino ai più grandi, coinvolti in truccabimbi, bolle di sapone e “pozioni magiche”. L’offerta educativa includerà anche momenti formativi con la Croce Rossa di Gubbio e l’Avis di Sigillo.

Non mancheranno le proposte sportive, grazie alla partecipazione di ASD Gualdo Calcio Next Gen, Atletica Tarsina e Centro Ippico Pian d’Isola. Immancabili le mascotte amate dai bambini, da Elsa a Super Mario. L’ingresso sarà libero, con un’area ristoro pronta a offrire crepes, crescia e dolciumi.