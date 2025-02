Gualdo Tadino: Cambio al Comando Stazione Carabinieri

GUALDO TADINO – Il passaggio di consegne al comando della Stazione dei Carabinieri di Gualdo Tadino ha visto l’addio del Maresciallo Lorenzo Giustozzi e l’arrivo del nuovo comandante Davide Tenti. Nella giornata di martedì 11 febbraio, presso il Municipio, il sindaco Massimiliano Presciutti e la giunta comunale hanno salutato il Maresciallo Giustozzi, ringraziandolo per il suo servizio, e hanno accolto il Maresciallo Tenti con un caloroso benvenuto.

Alla cerimonia era presente anche il Comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio, il Capitano Pasquale Moriglia, che ha affiancato il passaggio di consegne. Il Maresciallo Giustozzi, noto per la sua dedizione e professionalità, ha lasciato un segno significativo sulla comunità durante il suo mandato. Al suo posto subentra il Maresciallo Davide Tenti, proveniente da Nocera Umbra, che con la sua esperienza sarà pronto a rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma sul territorio.

L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere gratitudine per il costante impegno dei Carabinieri e per la vicinanza dimostrata alla comunità di Gualdo Tadino. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha dichiarato: “A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità gualdese, vogliamo ringraziare il Maresciallo Giustozzi per il servizio svolto nella nostra città, augurandogli ogni successo per il proseguimento della sua carriera. Al contempo, diamo il benvenuto, o meglio il bentornato, al Maresciallo Tenti, che ritorna a Gualdo Tadino per assumere questo importante incarico, certi che proseguirà con impegno e professionalità nel solco del buon lavoro svolto dal suo predecessore.”

Il Maresciallo Giustozzi ha guidato la stazione di Gualdo Tadino con grande dedizione, ottenendo apprezzamenti dalla comunità per il suo lavoro. Il nuovo comandante, il Maresciallo Davide Tenti, porterà la sua esperienza da Nocera Umbra per proseguire il rafforzamento della sicurezza sul territorio. La sua esperienza è attesa con fiducia da parte della cittadinanza, che ha già avuto modo di conoscerlo in passato.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio, Capitano Pasquale Moriglia, ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. La presenza delle autorità locali alla cerimonia di passaggio di consegne testimonia l’impegno comune verso questi obiettivi.

La comunità di Gualdo Tadino si è raccolta per salutare il Maresciallo Giustozzi, riconoscendone il lavoro svolto, e per accogliere il Maresciallo Tenti con speranza e fiducia nel futuro. La continuità nell’impegno e nella professionalità della Stazione dei Carabinieri è un elemento fondamentale per il mantenimento della sicurezza e della serenità della città.

In sintesi, il passaggio di consegne al comando della Stazione dei Carabinieri di Gualdo Tadino rappresenta non solo un momento di cambiamento, ma anche di continuità e impegno verso la comunità. Con il nuovo comandante Tenti, Gualdo Tadino può guardare con fiducia al futuro, certa della presenza e del sostegno dell’Arma dei Carabinieri.