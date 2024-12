Gualdo Tadino protagonista alla Festa dello Sport Umbro 2024

Gualdo Tadino – Il 5 dicembre 2024, a Perugia, si è svolta la Festa dello Sport Umbro, evento organizzato dal CONI Umbria, con una forte presenza di sportivi gualdesi. La cerimonia, che si è tenuta presso l’Auditorium F.I.G.C. – L.N.D. C. R. Umbria, ha visto il Presidente del CONI Nazionale, Giovanni Malagò, e il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, premiare ben sei sportivi del comune. Gli atleti e dirigenti premiati sono Emanuele Garofoli, Giulio Locchi, Marco Nati, Vito Mariani, Fausto Vignoli e Sandro Passeri.

Durante la cerimonia, Vito Mariani e Fausto Vignoli, entrambi dirigenti sportivi, sono stati insigniti della Stella d’Oro al Merito Sportivo, mentre Sandro Passeri ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Gli arcieri Emanuele Garofoli, Giulio Locchi e Marco Nati sono stati premiati con la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico.

L’iniziativa ha visto la partecipazione anche di figure istituzionali come il neo Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il Sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, oltre al Presidente del CONI Umbria, Domenico Ignozza, che ha anche svolto il ruolo di padrone di casa dell’evento.

La Festa dello Sport Umbro 2024 ha avuto un significato speciale per Gualdo Tadino, che ha confermato la sua posizione come uno dei centri umbri più attivi nello sport. L’importante riconoscimento per gli sportivi locali è stato definito come un risultato straordinario, che riflette l’impegno e la passione degli atleti e dei dirigenti.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti, nel suo intervento, ha sottolineato con orgoglio il valore dei premi ricevuti dagli sportivi gualdesi. “È un grande orgoglio per la nostra comunità vedere così tanti sportivi premiati oggi a Perugia dal Presidente del CONI Nazionale, Giovanni Malagò, per il loro impegno e i risultati ottenuti”, ha dichiarato il Sindaco.

Presciutti ha aggiunto: “Questi riconoscimenti sono il frutto della passione, della dedizione e del lavoro costante che ogni atleta e dirigente mette nel proprio sport. Gualdo Tadino continua a confermarsi come una città che crede profondamente nei valori dello sport e nell’importanza di investire nei giovani e nelle discipline che favoriscono la crescita personale e collettiva”.

In chiusura, il Sindaco ha rivolto un sincero ringraziamento al CONI e ai suoi rappresentanti, Giovanni Malagò e Domenico Ignozza, nonché a tutti gli sportivi premiati e alle realtà sportive che quotidianamente lavorano per il territorio di Gualdo Tadino. Questo evento ha ulteriormente consolidato la reputazione della città come uno dei principali centri umbri per lo sport.