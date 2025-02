Gubbio Job: un evento di successo per occupazione e formazione

Gubbio Job – La prima edizione di Gubbio Job, l’evento dedicato all’occupazione e alla formazione, ha registrato presenze significative e un’interessante offerta per chi cerca lavoro o desidera riqualificarsi. Il sindaco e la giunta comunicano che si stanno già preparando per future edizioni, puntando a rendere l’iniziativa un appuntamento annuale fondamentale per il territorio.

A pochi giorni dalla conclusione della fiera, si contano oltre 750 partecipanti, tra giovani e adulti, che hanno avuto l’opportunità di interagire con aziende in cerca di personale, agenzie di lavoro e istituti di formazione presso la Biblioteca Sperelliana. Il bilancio tracciato dall’amministrazione comunale è chiaro: Gubbio Job ha creato uno spazio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, raccogliendo esperienze e speranze di chi è in cerca di occupazione.

L’idea alla base di Gubbio Job è stata concepita con urgenza, con l’intento di fermare la fuga dei giovani talenti dalla città. “Desideriamo offrire concrete opportunità di lavoro e formazione”, dichiarano il sindaco e la giunta. L’obiettivo è che i giovani non siano costretti a lasciare Gubbio per costruire il proprio futuro professionale. È importante che possano acquisire competenze altrove, ma che abbiano anche la possibilità di tornare e contribuire allo sviluppo del territorio.

Gubbio Job è stato realizzato grazie all’impegno dell’Informagiovani Gubbio, che ha lavorato meticolosamente per garantire un’organizzazione efficace della fiera. Tra i servizi offerti, vi sono stati workshop per la revisione dei curriculum vitae e incontri con esperti del settore. L’intento dell’amministrazione è stato chiaro: creare un ponte tra chi cerca lavoro e le realtà produttive locali.

“Dobbiamo fornire ai giovani strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza il mercato del lavoro”, affermano le autorità. La fiera ha rappresentato un grande lavoro di squadra, con il coinvolgimento degli assessorati a Politiche Giovanili e Sviluppo Economico, che hanno investito impegno e risorse nella realizzazione dell’evento. La partecipazione delle aziende ha inoltre sottolineato la fiducia nel territorio e nelle sue potenzialità.

Un riconoscimento va a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, inclusi i rappresentanti di Bottega Azzurra, della scuola, e delle agenzie formative e lavorative. La loro professionalità ha offerto un supporto fondamentale a chi desidera orientarsi nel proprio percorso professionale. Si ringraziano anche i leader del settore imprenditoriale che hanno partecipato alla tavola rotonda finale, la cui esperienza è stata determinante per delineare le prospettive future del comparto moda a Gubbio, un settore che ha tutte le potenzialità per diventare un pilastro dell’economia locale.

Il lavoro, come sottolineano i rappresentanti dell’amministrazione, è molto più di un semplice mezzo di sostentamento; rappresenta dignità, identità e futuro. “Per questo motivo, abbiamo voluto fortemente questa iniziativa”, affermano. Gubbio possiede le risorse e le competenze necessarie per costruire un futuro prospero per tutti e l’amministrazione continua a lavorare in questa direzione.

In sintesi, Gubbio Job non è stata solo una fiera, ma un vero e proprio laboratorio di idee e opportunità per lavoratori e imprese. Il messaggio emerso dall’evento è chiaro: c’è una volontà collettiva di rimanere ancorati al territorio e di sviluppare le proprie potenzialità, creando così un ambiente favorevole per la crescita professionale e personale.

In conclusione, il successo di Gubbio Job ha posto le basi per un futuro in cui la città diventi un punto di riferimento per l’occupazione e la formazione. Le autorità locali sono già impegnate nella pianificazione della prossima edizione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’offerta e attrarre ancora più partecipanti e aziende. Gubbio dimostra di avere una visione chiara e ambiziosa, pronta a mettere in campo tutte le risorse necessarie per supportare i giovani nel loro percorso verso un futuro lavorativo gratificante.