Gubbio, open day nei nidi comunali il 10 maggio

Strutture aperte per le famiglie dalle 9:30 alle 12:30

Sabato 10 maggio, dalle 9:30 alle 12:30, le famiglie potranno visitare i nidi d’infanzia comunali di Gubbio in occasione dell’open day organizzato dall’assessorato ai Servizi Educativi. L’iniziativa, promossa in vista dell’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, coinvolgerà tutte le strutture dedicate ai bambini dai 0 ai 3 anni.

Le sedi interessate sono: “Il Cerbiatto” in Piazza San Pietro, “Il Girasole” presso Villa Fassia, “Il Lillà” e “La Prima Avventura” in Via Leonardo da Vinci, il Centro Bambine/i di Via Madonna di Mezzo Piano e la Sezione Primavera, anch’essa in Piazza San Pietro. L’iniziativa si rivolge a genitori e tutori intenzionati a conoscere l’offerta formativa comunale per la prima infanzia.

Durante l’open day, le famiglie saranno accolte dal personale educativo che illustrerà l’organizzazione quotidiana dei servizi, le modalità di accoglienza, le attività proposte ai bambini e l’approccio pedagogico adottato. La visita rappresenta un’occasione per osservare direttamente gli ambienti in cui i bambini trascorrono la giornata e comprendere i principi educativi che guidano il progetto formativo comunale.

L’evento è pensato per supportare le famiglie nella scelta del percorso educativo più adatto alle esigenze del proprio bambino, consentendo loro di raccogliere informazioni e confrontarsi con le educatrici. L’accesso alle strutture sarà libero nell’arco dell’orario previsto, senza necessità di prenotazione. Ulteriori dettagli sono disponibili contattando la coordinatrice pedagogica attraverso i canali istituzionali del Comune di Gubbio.