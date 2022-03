Chiama o scrivi in redazione

Gubbio per l’Ucraina, domani incontro di tutti i soggetti attivi sul territorio

Appuntamento a Palazzo Pretorio con associazioni, privati, enti, fondazioni, Asl, Municipale e dirigenti scolastici

rosegue l’impegno dellper tutte le attività relative all’, attraverso ilche in queste ore si stanno muovendo per aiutare i cittadini in fuga dalla guerra.

Da ufficio stampa Comune di Gubbio

Domani mattina alle 9.30, a Palazzo Pretorio in Sala Consiliare, il sindaco e gli assessori competenti incontreranno tutti i soggetti che in questi giorni si stanno interfacciando con i profughi ucraini e con le loro famiglie.

All’appuntamento parteciperanno la Asl, nelle persone delle dottoresse Gabriella Vinti e Paola Tomassoli, i dirigenti scolastici del territorio, la comandante della Polizia Municipale, la Caritas Diocesana, la Croce Rossa, la Protezione Civile Gubbio, i soci e le socie dello Spazio Diapason, il prete ortodosso di Gubbio Nicolae Dragutan, la parrocchia di Semonte, il centro Sai, la scuola Luigi Radicchi e la Fondazione Dario Fo e Franca Rame, che ad Alcatraz sta ospitando alcune famiglie di profughi ucraini.

Oltre all’impegno nel coordinamento di tutti questi enti e soggetti, l’amministrazione comunale prosegue con il lavoro fatto dagli uffici dei Servizi Sociali, con i numeri 075.9237542 – 521 o il 342.1357396 per una disponibilità h24, e dalla Polizia Municipale, 075.9273770 o 075.9237414, presso la quale coloro che ospitano persone provenienti dall’Ucraina possono compilare entro 48 ore dall’arrivo dei profughi la “dichiarazione di ospitalità”, che dovrà indicare i riferimenti di chi si accoglie e l’indirizzo presso il quale le persone alloggiano.

Il Comune ha inoltre attivato un codice Iban utile a raccogliere fondi in favore dei profughi ucraini ospitati nel nostro territorio. Il codice Iban attraverso il quale aiutare i profughi ucraini è IT 44 W 02008 38484 0000 29502629, avente come causale SOLIDARIETA’ UCRAINA.