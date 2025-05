Il Gubbio cede 3-1 e dice addio alla corsa play-off

Inutile il vantaggio iniziale, rimonta fatale degli avversari

Il Gubbio esce di scena dalla lotta per la promozione al termine di una gara iniziata con segnali incoraggianti ma chiusa con un’amara sconfitta per 3-1. L’eliminazione dai play-off arriva dopo un confronto che i rossoblù avevano avviato nel migliore dei modi, portandosi in vantaggio nei primi minuti, ma che non sono riusciti a gestire con continuità. La rimonta subita ha permesso agli avversari di conquistare la qualificazione, condannando il Gubbio all’uscita anticipata dalla fase decisiva del campionato.

Fin dalle prime battute, la formazione umbra ha mostrato intraprendenza, riuscendo a trovare la rete del vantaggio già al 5’ con un’azione ben costruita che aveva dato entusiasmo alla squadra e agli spettatori presenti. Tuttavia, l’equilibrio dell’incontro si è rotto rapidamente. Gli avversari, colpiti a freddo, hanno reagito alzando il baricentro e imponendo maggiore pressione, riuscendo a mettere in difficoltà una retroguardia eugubina apparsa meno solida del consueto.

Il pareggio è arrivato al 25’, a seguito di una ripartenza ben orchestrata che ha colto impreparata la difesa ospite. La rete ha cambiato l’inerzia del match, restituendo fiducia alla formazione di casa, che da quel momento ha preso il controllo del gioco. Il Gubbio ha provato a ritrovare ordine e profondità, ma ha faticato a creare occasioni pericolose, lasciando crescere l’iniziativa altrui.

Nella ripresa, i ritmi sono rimasti alti ma l’efficacia offensiva del Gubbio si è progressivamente ridotta. Al 60’, un nuovo errore in fase arretrata ha spalancato le porte al secondo gol avversario, che ha ribaltato definitivamente il punteggio. I tentativi della squadra ospite di rientrare in gara si sono infranti sulla solidità della difesa avversaria e su una gestione attenta del risultato da parte dei padroni di casa.

All’85’, con il Gubbio ormai sbilanciato in avanti alla ricerca disperata del pareggio, è giunto il terzo gol che ha chiuso definitivamente l’incontro. Un contropiede ben finalizzato ha messo il sigillo sulla sfida e ha certificato il passaggio del turno per i padroni di casa, lasciando gli ospiti a mani vuote.

La stagione del Gubbio termina così con una nota amara, dopo aver coltivato ambizioni importanti. La squadra, che per buona parte del campionato aveva stazionato nella zona alta della classifica, non è riuscita a confermare le proprie potenzialità nel momento decisivo. La gara ha evidenziato carenze in fase difensiva e poca lucidità negli ultimi metri, aspetti che hanno inciso in modo determinante sull’esito finale.

L’eliminazione, maturata dopo una prestazione altalenante, rappresenta un epilogo deludente per una formazione che aveva iniziato il match con l’atteggiamento giusto. I rossoblù dovranno ora voltare pagina e riflettere su quanto accaduto per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di ritentare la scalata alla categoria superiore.