Nocera Umbra amplia la rete dei defibrillatori pubblici

Nuovo DAE in Piazza Umberto I, inaugurazione il 14 giugno

Prosegue a Nocera Umbra il potenziamento del progetto “Città Cardioprotetta”, con l’installazione di un nuovo defibrillatore semiautomatico DAE nel cuore del centro storico. Dopo le prime collocazioni presso impianti sportivi, l’amministrazione comunale annuncia l’attivazione di un dispositivo salvavita anche in Piazza Umberto I. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 14 giugno alle ore 11:00, con la partecipazione delle autorità e degli enti coinvolti.

L’iniziativa si inserisce in una strategia volta a contrastare l’elevata incidenza di arresti cardiaci improvvisi, che in Italia colpiscono ogni anno circa 60 mila persone. La tempestività dell’intervento rappresenta un fattore decisivo per la sopravvivenza: il ricorso immediato alla rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore può ridurre sensibilmente la mortalità.

Il DAE, dispositivo dotato di guida vocale e progettato per essere utilizzato anche da personale non sanitario, è in grado di riconoscere alterazioni del ritmo cardiaco ed erogare, se necessario, una scarica elettrica. Per incrementare il numero di cittadini in grado di intervenire in situazioni critiche, il Comune promuove corsi gratuiti BLSD, rivolti alla popolazione e finalizzati all’apprendimento delle manovre salvavita.

Il piano comunale punta a rendere accessibili e visibili i dispositivi sul territorio, formando volontari capaci di agire nei primi minuti di un’emergenza. Con questo nuovo intervento, Nocera Umbra rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica.