Rugby Gubbio incassa una nuova sconfitta

Prossima partita, 11 febbraio contro il CUS Siena

Dopo la beffa del 22-21 contro Jesi della settimana scorsa per i lupi del àrugby Gubbio un’altra sconfitta che sarà dura da mandare giù. Sul campo degli Highlanders Formigine finisce 3-0 per la squadra di casa che mette a segno un calcio di punizione nel primo tempo, giocando poi in difesa, una difesa molto efficace che non ha permesso al Rugby Gubbio di ribaltare il risultato. Riccardo Tomassoli con un calcio di punizione, la palla stampata sul palo, finendo poi fuori. Ci riprova Francesco Giorgini con una bella azione dei trequarti, che però si è conclusa con un passaggio in avanti all’ala. Gran parte della partita i lupi eugubini l’hanno giocata in attacco ma qualche errore, soprattutto in touche, e qualche fallo di troppo hanno condizionato la partita.

Da sottolineare l’incredibile prestazione dei 5 ragazzi U18 schierati in campo da coach McDonnell, che hanno dato grande prova di carattere, volontà, ma anche tecnica e preparazione atletica.

Lorenzo Urbanelli, Lorenzo Floridi, Filippo Ferranti, Alessandro Zuccheri, Nicola Bellucci hanno dimostrato di essere il futuro di questa squadra, un futuro che si prospetta roseo. A loro i complimenti di tutti i compagni e dello staff del Rugby Gubbio.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Marco Pascolini, Giovanni Di Fiore, Lorenzo Floridi, Francesco Giorgini, Riccardo Tomassoli, Davide Gioè (C), Alessandro Zuccheri, Ayoub Mafrouh, Lorenzo Urbanelli, Federico Sonini, Nicola Bellucci, Rafael Jonathan Scarpa, Giuseppe Casagrande (vC), Luigi Pretotto, Samuel Giacomini, Mattia Scotti, Filippo Ferranti, Alessio Merangola, Marco Cecchetti, Alessio Ghirelli, Francesco Lorenzi e Roberto Rogari.

Al fianco di coach Joe McDonnell gli assistenti allenatore Lucio Sollevanti, Paolo Menichetti, Daniele Fiorucci e Mirco Pauselli.

Prossima partita del Rugby Gubbio domenica 11 febbraio, in casa, contro il CUS Siena. Per i lupi un’occasione per riscattarsi.

Vincono invece al Coppiolo di Gubbio i ragazzi U16 del Gubbio/Foligno/Perugia, guidati dai coach Roberto Berettoni ed Emanuele Fiorucci, che battono 88-12 il Falconara. Bravi!