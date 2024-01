Futuro della dorsale Appenninica Umbro-Marchigiana minacciato

Futuro della dorsale – Una nuova voce si leva a difesa della Dorsale Appenninica Umbro-Marchigiana: è il Comitato “Un’altra idea per l’Appennino”, recentemente costituitosi a Nocera Umbra in risposta ai progetti di impianti industriali eolici che minacciano il paesaggio di diversi comuni, tra cui Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Valtopina e Foligno.

**La Sfida delle Gigantesche Pale Eoliche**

I progetti in questione prevedono l’installazione di quasi 60 pale eoliche, alcune raggiungendo altezze di 200 metri, su monti e colline della zona. L’impatto visivo di queste giganti torri, sei delle quali già presentate in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), solleva preoccupazioni su vasta scala. Il Comitato evidenzia come tali strutture altererebbero irrimediabilmente il profilo della fascia collinare e montana, da Gualdo Tadino a Foligno, in aree di notevole interesse paesaggistico, naturalistico, ambientale e turistico.

**Una Chiamata alla Riflessione e alla Partecipazione**

Il Comitato, nato dalla volontà di conoscere e valutare dettagliatamente questi progetti, invita la cittadinanza a unirsi alla discussione sul futuro del territorio. Le proposte di impianti eolici comporterebbero lavori di infrastrutturazione impattanti, tra cui movimenti terra, abbattimento di alberi e trasformazione di praterie naturali, con conseguenze rilevanti su aspetti naturalistici, idrogeologici, storici, archeologici, agricoli e turistici.

**La Battaglia per un Futuro Sostenibile**

Il Comitato si pone l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza attraverso incontri, assemblee e confronti, cercando di sensibilizzare le associazioni e le categorie interessate. La sua missione è quella di fornire un’alternativa che rispetti e valorizzi la vocazione naturale del territorio, affrontando l’impatto ambientale e sociale di tali impianti in modo partecipativo.

**Appuntamento Importante: 12 Febbraio a Nocera Umbra**

Per dare il via a questa mobilitazione, il Comitato ha programmato un incontro aperto con la cittadinanza il 12 febbraio presso l’Auditorium Cottoni di Nocera Umbra. L’obiettivo è coinvolgere attivamente la comunità nella valutazione dei progetti e nell’espressione delle proprie opinioni e preoccupazioni.

**Sostenibilità Oltre le Torri Eoliche**

Il Comitato è convinto che la montagna e il suo territorio non debbano essere sfruttati senza lungimiranza. La prospettiva di uno sfruttamento indiscriminato di risorse territoriali non rinnovabili senza pensare alle future generazioni è motivo di grande preoccupazione. Il tempo stringe, e la battaglia per la sostenibilità e la preservazione dell’identità territoriale è appena iniziata.