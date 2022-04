Il Gubbio DOC Fest torna anche nel 2022

Il Gubbio DOC Fest torna anche nel 2022, con uno spirito rinnovato e lo stesso entusiasmo che ci ha permesso di superare le difficoltà degli ultimi anni. In questa edizione il festival assume una veste nuova, con un format rivisitato e un calendario di eventi che per una settimana intera animeranno la città di Gubbio.

Il Gubbio DOC Fest 2022 prende forma dalla nostra “Visione”, che diventa il tema principale di questa edizione. La “Visione” del DOC Fest parla di un punto di incontro tra la nostra storia e il nostro futuro, di un gruppo di giovani che si uniscono per affrontare un percorso di crescita personale e ideare soluzioni nuove per la città, mettendo la propria creatività al servizio degli altri. La nostra è una “Visione” che non è solo ideale, ma si concretizza nella valorizzazione degli spazi della città, che diventano spazi di progettazione in cui la creatività dei giovani può trovare infinite applicazioni.

Il Gubbio DOC Fest 2022, articolato nelle quattro aree tematiche di “Musica”, “Enogastronomia”, “Arte, cultura e sport” e “Futuro”, sarà ricco di eventi che si svolgeranno presso il Parco Ranghiasci e che ci accompagneranno verso i tre concerti nelle serate di giovedì, venerdì e sabato.

La DOC Fest Arena (presso il complesso Le Querce) è la nuova location che ospiterà gli eventi musicali del festival.

I concerti si apriranno giovedì 25 agosto con un’esibizione di musica blues a ingresso gratuito.

PRIMA ANTICIPAZIONE: MARIO BIONDI AL GUBBIO DOC FEST 2022

Dopo il “Romantic Tour” che lo vede protagonista nei principali teatri di tutta Italia, Mario Biondi, l’artista che con il suo soul ha conquistato sia il pubblico italiano che quello internazionale, si esibirà venerdì 26 agosto al Gubbio DOC Fest 2022.

I biglietti per l’evento saranno disponibili su TicketOne.

Seguirà una comunicazione con il nome del secondo headliner che si esibirà sabato 27 agosto.

In collaborazione con Università dei Muratori e Accademia della Cucina.

Tutti gli eventi si terranno in sicurezza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

Il calendario completo sarà presentato in conferenza stampa all’apertura del festival.

Info e biglietti

http://www.gubbiodocfest.com/

https://www.facebook.com/gubbiodocfest/