Comune e Asl garantiscono futuro al canile sanitario

Gagliardi rassicura: continuità e nuovi investimenti

Comune e Asl – L’amministrazione comunale interviene per chiarire e rassicurare la cittadinanza sulle sorti del canile sanitario di Gubbio, dopo le preoccupazioni legate al pensionamento della storica veterinaria Rita Bonci, figura di riferimento per la struttura.

Il Comune sottolinea che la gestione del personale veterinario e delle attività sanitarie rientra nelle competenze dell’Usl Umbria 1, con cui è stata avviata da tempo una interlocuzione diretta. L’obiettivo è garantire la nomina di un nuovo professionista che assicuri la prosecuzione dei servizi, evitando interruzioni nelle cure agli animali ricoverati.

Il vicesindaco Francesco Gagliardi, delegato al canile comunale, ha ribadito che i contatti con la direzione generale della Asl sono tuttora attivi e finalizzati a individuare una soluzione concreta. “Comprendiamo le preoccupazioni della comunità – ha spiegato – ma stiamo già lavorando per garantire continuità e rafforzare la struttura”.

Il Comune evidenzia inoltre il recente arrivo di un nuovo macchinario donato dai volontari, segnale di una rete solidale che sostiene il presidio. Sono previsti ulteriori investimenti con l’acquisto di nuove strumentazioni, così da rendere il servizio più efficiente e moderno.

La priorità resta quella di tutelare il benessere degli animali ospitati e mantenere un presidio operativo per il territorio. L’amministrazione invita a evitare polemiche e strumentalizzazioni, sottolineando che la vicenda è seguita con la massima attenzione e che la collaborazione con l’Asl Umbria 1 rappresenta la garanzia per un futuro stabile del canile sanitario.