Gualdo Tadino, nuova cabina elettrica da 11 milioni

Investimento Enel e PNRR per rete moderna e sostenibile

Un investimento da 11,5 milioni di euro segna una svolta per il sistema elettrico dell’Appennino eugubino-gualdese. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, ha presentato insieme al Comune di Gualdo Tadino lo stato avanzato del piano di potenziamento avviato tra il 2023 e il 2024, oggi giunto alla fase conclusiva.

Il progetto prevede il restyling di numerose cabine secondarie, la costruzione di nuove dorsali interrate e soprattutto la realizzazione della Cabina primaria Gualdo Tadino, situata in via Strada Provinciale 243, località Colle Pezze. L’impianto, dotato di 2 trasformatori per un totale di 80 MW di potenza e collegato a circa 40 km di linee sotterranee, entrerà in funzione nel primo trimestre del 2026. L’intervento garantirà benefici a oltre 16mila utenze distribuite tra Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Sigillo e Valfabbrica.

La cabina è stata progettata con criteri di sostenibilità ambientale: mezzo ettaro destinato a verde, pavimentazioni drenanti, raccolta delle acque piovane e piantumazione di 50 alberi. Ogni apparecchiatura sarà collocata in strutture schermate, senza emissioni, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato come l’opera si inserisca in un quadro di investimenti complessivi pari a 300 milioni di euro tra pubblico e privato, con ricadute dirette sul tessuto economico e sociale.

Gli interventi rientrano nel piano nazionale sostenuto dal PNRR, volto ad aumentare la “Hosting Capacity” della rete, favorire l’integrazione delle rinnovabili e ridurre i rischi di interruzioni dovute a eventi climatici estremi.