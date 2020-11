Casa della Salute, presidio presso Ex Ospedale Calai

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 12 anni trascorsi dalla chiusura dell’Ospedale Calai, di Gualdo Tadino, con tanti impegni e niente risultati concreti per realizzare la Casa Della Salute.

16 Novembre 2020 presso piazzale Ex Ospedale Calai dalle ore 10,30 alle ore 12,30 a Gualdo Tadino Presidio di CGIL CISL E UIL e dei sindacati dei pensionati FNP CISL SPI CGIL UILP UIL per chiedere la definizione delle risorse e del progetto esecutivo per realizzare la Casa Della Salute per una sanità pubblica, territoriale vicino ai cittadini, che garantisca il diritto alla salute ed al benessere.