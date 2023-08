Escursionista salvato su Monte Cucco, è intervenuto il Sasu

Escursionista salvato su Monte Cucco – Ieri sera si è concluso un delicato intervento di ricerca sul Monte Cucco, durante il quale un escursionista di quarant’anni proveniente da Roma era andato disperso in una zona impervia. Grazie alla pronta geolocalizzazione del Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, presente nella Sala Operativa Regionale del 118, le squadre del CNSAS sono state in grado di raggiungerlo fuori sentiero e in un’area molto difficile da raggiungere.

Gli esperti del Soccorso Alpino hanno messo in sicurezza l’escursionista e, utilizzando delle manovre di corda, lo hanno condotto in salvo fino alla strada che porta all’Eremo. Una volta visitato dai sanitari del CNSAS, il disperso è stato trovato in buone condizioni fisiche e quindi riaccompagnato alla sua auto.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria continua a ricevere numerose richieste di aiuto, sia per interventi di emergenza e urgenza sanitaria, sia per escursionisti che perdono l’orientamento o si trovano in difficoltà. Pertanto, viene raccomandata a tutti gli escursionisti la massima prudenza, una preparazione fisica adeguata e un equipaggiamento appropriato per l’attività svolta in montagna.