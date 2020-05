5 giugno termine iscrizione Scuola Specializzazione Beni Storico Artistici

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, anno accademico 2019/2020; dovranno pervenire entro il 5 giugno 2020. Il bando, con le modalità e il modulo per inoltrare la domanda, è consultabile sul sito della Scuola all’indirizzo www.benistoricoartistici. unipg.it o all’indirizzo http://www.unipg.it alla voce Comunicazioni di servizio.

Potranno essere ammessi alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici un numero massimo di 20 candidati, previo espletamento di un concorso per titoli e prova d’esame.

Le attività didattiche si svolgeranno nei mesi giugno-ottobre 2020, si terranno a Gubbio nell’ex-complesso di Santo Spirito, moderno polo convegnistico della città, e occuperanno i giorni di giovedì (pomeriggio), venerdì (mattina e pomeriggio), sabato (mattina).