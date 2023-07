ContemporaneaMente Gualdo Tadino. Festival in Umbria dell’arte contemporanea

Ieri mattina presso il Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale di Gualdo Tadino e curatrice del Festival, Cesare Biasini Selvaggi, curatore del Festival, hanno presentato ContemporaneaMente Gualdo Tadino. Festival in Umbria dell’arte contemporanea.

Vittorio Sgarbi ha sottolineato come sia stato importante che il Festival si sia presentato al Ministero della Cultura “per dire che l’Umbria continua ad essere all’avanguardia e, insieme a Spoleto e a Todi, Gualdo Tadino oggi cerca di distinguersi per la puntualizzazione e l’approfondimento dell’arte contemporanea in un Festival di arte contemporanea”. Il Sottosegretario di Stato, inoltre, si è detto particolarmente colpito da una delle mostre del Festival: il primo omaggio museale pubblico a Pio Monti, storico gallerista italiano recentemente scomparso auspicando di dedicargli una Giornata di Studio presso il Ministero della Cultura nel prossimo autunno.

Cesare Biasini Selvaggi ha così dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere i primi a tributare un omaggio museale, a distanza di pochi mesi dalla sua dipartita, a Pio Monti, tra i galleristi che hanno fatto la storia di Roma nel secondo novecento accanto a Plinio De Martiis, Gian Tommaso Liverani, Fabio Sargentini e Gian Enzo Sperone. La sua pratica di gallerista ha espresso un modello culturale e artistico ancora centrale nell’estetica contemporanea. Il nostro focus sulla pittura nel percorso di ricerca di Pio Monti vuole contribuire a consegnare allo studio critico dei frammenti di senso che si stanno già facendo storia stimolante dell’identità pittorica contemporanea italiana.”

ContemporaneaMente Gualdo Tadino è il nuovo Festival in Umbria dell’arte contemporanea che accoglierà, dal mese di agosto, il pubblico nella città umbra con mostre temporanee, un cartellone di giornate studio nazionali, laboratori e attività didattiche, incontri con curatori, artisti, istituzioni culturali nazionali, collezionisti, percorsi tematici dedicati, attraverso i 6 musei del Polo Museale Città di Gualdo Tadino. Obiettivo del Festival è quello di promuovere un dialogo interculturale diretto e aperto sul contemporaneo raccontandone la vitalità nel nostro Paese, a partire dai linguaggi della pittura e della scultura, con l’intento di offrire anche alcuni punti di vista inediti.

Promosso da Comune di Gualdo Tadino e Polo Museale Città di Gualdo Tadino, nell’ambito delle progettualità di MeTU-MUSEI e TERRITORI UMBRIA DI NORD-EST, a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Catia Monacelli, il Festival nasce per espandere la storica vocazione culturale e artistica della città umbra che vede – nelle iniziative incentrate su creatività, conoscenze e innovazione, sul bagaglio di valori profondamente legati e generati dal territorio, da memoria storica e identità condivisa – un fattore discriminante per riuscire a stare al passo coi tempi ed essere competitivi non solo in ambito turistico.

La prima edizione di ContemporaneaMente Gualdo Tadino si svolgerà dal 5 agosto 2023 al 7 gennaio 2024 e si svilupperà in più fasi a partire dal mese di agosto.

Il 5 agosto si inaugureranno le mostre:

Pittura italiana contemporanea. Ultimi sessant’anni. Un percorso di ricerca “permari e Monti” , primo omaggio museale pubblico a Pio Monti, storico gallerista recentemente scomparso

, primo omaggio museale pubblico a Pio Monti, storico gallerista recentemente scomparso Il fantastico mondo di WAL. Giganti sculture, magici animali e bizzarre creature , retrospettiva dedicata allo scultore contemporaneo Walter Guidobaldi in arte WAL

, retrospettiva dedicata allo scultore contemporaneo Walter Guidobaldi in arte WAL L’altra metà della Scultura contemporanea: Licia Galizia, Veronica Montanino, Francesca Tulli

Il capolavoro ritrovato. Pier Francesco Mola. Una scoperta di Vittorio Sgarbi

nell’ambito del progetto Lab.artisti emergenti, la personale Marco Ercoli. Nei tuoi occhi

Sempre dal 5 agosto il percorso tematico e laboratorio per bambini

Mangiare con gli occhi, sui segreti di frutta, ortaggi e fiori nelle opere d’arte di Gualdo Tadino che prevede un’originale “caccia alla natura morta”, una vera e propria “indagine” sulla simbologia delle nature morte presenti nelle collezioni museali di Gualdo Tadino, a partire da quella che appare nel famoso capolavoro dell’Albero di Jesse di Matteo da Gualdo, presso la pinacoteca cittadina.

Da settembre le giornate studio: