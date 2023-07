Giovani da tutto il mondo al Circolo Tennis di Gubbio

Giovani da tutto il mondo – Un’inedita location, animata dai tanti bambini coinvolti nel camp estivo e dai tennisti coinvolti nelle sfide del Torneo Open, ha ospitato, al Circolo Tennis di via Leonardo Da Vinci, la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione dell’ ITF WORLD TOUR “Città di Gubbio – Memorial Francesco Ledda”, che si terrà dal 16 al 23 luglio prossimi. Presenti l’assessore allo Sport del Comune di Gubbio Gabriele Damiani, il direttore del Torneo Internazionale Luca Ceccarelli, il presidente del Circolo tennis Gubbio Riccardo Capannelli e Sara Rinaldini, tesoriere del Circolo.

“Stiamo già scaldando i motori per quello che ci aspetta dal 16 luglio – ha sottolineato il presidente Capannelli – le premesse ci sono tutte per fare bene come gli altri anni, anzi, per fare ancora meglio. Il livello della competizione è veramente molto alto e siamo davvero contenti per come siamo riusciti a coinvolgere sia gli atleti sia la città che li ospiterà”. Di una “altissima qualità dell’ospitalità” ha parlato anche il direttore Ceccarelli: “Ci aspetta un torneo di livello notevole. La nostra location si presta benissimo, e sono davvero tanti i giovanissimi che si sono iscritti: ospiteremo quest’anno dodici giocatori che sono stabilmente tra i primi cento del mondo e non vediamo davvero l’ora di cominciare. Tutte le partite sono a ingresso libero, aspettiamo perciò tutti gli eugubini e le eugubine, che potranno godersi una gran bella serata di sport in un luogo fresco e più che mai accogliente”. Anche Sara Rinaldini ha parlato di un “circolo molto vivo, che conta oltre duecento soci ed è in piena attività, con il camp estivo e il corso adulti che ogni giorno portano qui decine e decine di ragazzi e adulti”.

A chiudere la conferenza stampa l’intervento dell’assessore Damiani: “ Questa amministrazione ha puntato sin da subito su questo evento. Lo spazio che lo ospiterà negli anni è diventato un modello unico, di assoluto riferimento per tutti: merito dei soci che hanno saputo fare negli anni un lavoro eccezionale. Siamo felici per il rinnovo del contratto con il Circolo, grazie al cui impegno vediamo concretamente come sia possibile raggiungere grandi risultati. Ho visto letteralmente nascere e crescere questo torneo, che è diventato punto di riferimento dell’estate eugubina: auguro perciò un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti in arrivo in città e rivolgo a tutti i cittadini e ai turisti l’invito a non perdersi queste serate speciali”.