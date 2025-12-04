Gualdo Tadino accoglie il Ponte con eventi e ceramica

Camper, musei e tradizioni animano la città umbra

La città di Gualdo Tadino si prepara a vivere dal 5 all’8 dicembre un Ponte dell’Immacolata di straordinaria intensità, con un flusso atteso di visitatori che unisce turismo itinerante, cultura e tradizione artigiana. L’arrivo di una folta carovana di camperisti e di numerosi bus turistici segna un momento di grande vitalità per il tessuto economico locale, sostenuto dall’apertura straordinaria dei musei e dalla prestigiosa Mostra della Ceramica.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato la capacità della città di fare sistema, integrando l’attrattiva del Natale con iniziative per famiglie e bambini, come la Casa di Babbo Natale, e con eventi di richiamo nazionale come il 1° Raduno Camper del Drago, organizzato dal Camper Club “Le Sorgenti” in Piazza Federico II di Svevia. Per i partecipanti sono previsti tour guidati e momenti conviviali dedicati alla ricca enogastronomia locale.

L’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Locchi ha evidenziato l’impatto positivo sull’economia cittadina, grazie alla presenza di gruppi organizzati e all’apertura della Mediateca il 7 dicembre, con esposizioni che valorizzano la ceramica come patrimonio identitario e commerciale.

Il Polo Museale sarà visitabile con un unico biglietto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, includendo la Rocca Flea, il Museo Opificio Rubboli, il Museo della Ceramica Casa Cajani, il Museo Archeologico Antichi Umbri e la Chiesa Monumentale di San Francesco, che ospiterà anche il suggestivo presepe di paglia e fieno.

Il 7 dicembre sarà dedicato all’iniziativa “Terra, fuoco e mani – La ceramica vive a Gualdo Tadino”, con mostra di opere contemporanee e laboratori di manipolazione dell’argilla per adulti e bambini.

L’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi ha rimarcato la varietà del programma, che spazia dal Circolo della Poesia del 6 dicembre, al Concerto Corale Santa Cecilia, fino alle attività ludiche per i più piccoli, come la caccia al tesoro nelle piazze principali.

Con un’offerta che intreccia arte, tradizione e ospitalità, Gualdo Tadino si conferma meta ideale per vivere la magia del Natale già dal primo ponte festivo.