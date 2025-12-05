Volontariato, motore di coesione sociale a Gualdo Tadino

La città celebra il 5 dicembre con impegno condiviso

Volontariato – Il 5 dicembre 2025 Gualdo Tadino ha celebrato la Giornata Mondiale del Volontariato, istituita dall’ONU nel 1985 con la Risoluzione 40/212, dedicata a riconoscere il valore di chi mette tempo e competenze al servizio della comunità. L’edizione di quest’anno, segnata dal tema “Ogni contributo conta”, assume un rilievo particolare perché anticipa l’Anno Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Sostenibile (IVY 2026), un percorso globale che mira a rafforzare il ruolo del volontariato come leva di progresso e giustizia sociale.

Il Comune di Gualdo Tadino ha ribadito il proprio sostegno alle associazioni, alle parrocchie e ai cittadini che quotidianamente si impegnano in attività di solidarietà. La recente Colletta Alimentare del 15 novembre ha rappresentato un esempio concreto: scuole, enti e realtà associative hanno collaborato per raccogliere beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà, dimostrando la forza di una comunità unita.

L’Assessore Gabriele Bazzucchi ha sottolineato come il volontariato sia una ricchezza irrinunciabile, capace di offrire supporto costante alle istituzioni e ai cittadini. Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha evidenziato il tessuto associativo come traino della città, frutto di un dialogo continuo tra amministrazione e realtà locali.

La celebrazione ha confermato Gualdo Tadino come modello virtuoso di collaborazione, dove il volontariato diventa patrimonio umano, sociale e culturale da sostenere ogni giorno.