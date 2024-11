Gubbio Danz’Week Competition, quarta edizione al via

Gubbio Danz’Week – Torna con tante novità la Gubbio Danz’Week Competition, evento internazionale di danza che anche quest’anno anima la città di Gubbio nel mese di novembre. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione è stata ideata dalla Prof.ssa Cecilia Monacelli, direttrice di Danz’Art, Centro di Formazione Professionale della città, e organizzata in collaborazione con Afshin Varjavandi, coreografo e insegnante di fama internazionale, da anni figura di riferimento nel panorama della danza.

La Gubbio Danz’Week Competition si è evoluta in modo significativo negli anni, con un incremento notevole in termini di partecipazione e visibilità. L’evento, che si svolgerà durante tutta la settimana, si è ormai affermato come un vero e proprio Festival multidisciplinare, unendo danza, spettacolo, arte visiva e letteratura in un’unica grande kermesse culturale.

Cecilia Monacelli ha sottolineato, in occasione della presentazione ufficiale che si è tenuta questa mattina nella Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio a Gubbio, come l’evento sia cresciuto in maniera esponenziale, portando la città e l’intera regione ad essere protagonisti di un importante appuntamento culturale internazionale. “Abbiamo raggiunto livelli qualitativi e di pubblico che oggi salutiamo con orgoglio e grande gioia”, ha dichiarato la Monacelli, evidenziando la portata sempre maggiore di una manifestazione che attira partecipanti e spettatori da ogni parte del mondo.

La competizione, come negli anni precedenti, offre una vetrina per giovani danzatori, studenti e professionisti della danza di tutte le età, permettendo loro di confrontarsi e mettersi alla prova in un ambiente stimolante e di alto livello. L’appuntamento non è solo un concorso, ma anche una piattaforma di scambio culturale che coinvolge anche il pubblico, grazie a spettacoli dal vivo, mostre d’arte visiva e letture tematiche, creando un contesto ricco di esperienze artistiche e professionali.

Nel corso della manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti provenienti da diverse nazioni, i partecipanti avranno l’opportunità di mostrare il proprio talento in diverse categorie, spaziando dalla danza classica alla danza contemporanea, senza dimenticare altre discipline che arricchiscono il panorama della manifestazione. Il pubblico avrà così la possibilità di assistere a performance emozionanti e di alta qualità, con coreografie originali e innovativi progetti creativi.

Oltre alla competizione, la Gubbio Danz’Week Competition include una serie di masterclass e workshop tenuti da esperti del settore, che permetteranno ai partecipanti di approfondire la propria formazione, migliorare le proprie tecniche e acquisire nuove competenze. L’incontro con alcuni dei più prestigiosi coreografi e insegnanti internazionali è uno degli aspetti più apprezzati dagli studenti, che trovano in questi eventi un’occasione di crescita personale e professionale.

L’edizione di quest’anno, che si svolge sotto la direzione artistica di Cecilia Monacelli e la supervisione di Afshin Varjavandi, si distingue per il suo carattere sempre più internazionale. Le iscrizioni hanno visto un numero crescente di partecipanti provenienti da ogni angolo del mondo, dimostrando il crescente interesse per il festival e la sua capacità di attrarre talenti globali. La competizione è ormai un evento di riferimento per tutti gli appassionati di danza, arte e cultura, un appuntamento imperdibile che accoglie ogni anno sempre più visitatori e spettatori.

La manifestazione, che si conclude con la premiazione dei migliori talenti, rappresenta per Gubbio un’occasione unica di visibilità internazionale, ma anche una vetrina per la città e la sua tradizione culturale. Il successo della Gubbio Danz’Week Competition dimostra l’importanza crescente di eventi culturali come questo per il territorio, che ne beneficia in termini di promozione, attrazione turistica e sviluppo culturale.