Sicurezza a Gubbio: aumentano i controlli coordinati 

Sicurezza a Gubbio – Il Comitato Provinciale per la Pubblica Sicurezza si è riunito oggi pomeriggio a Palazzo Pretorio, a Gubbio, per affrontare il tema della sicurezza urbana e territoriale. Alla presenza del Prefetto Armando Gradone, del Questore Fausto Lamparelli, del sindaco Filippo Mario Stirati e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, sono state analizzate le recenti criticità legate all’aumento dei furti nel comune eugubino e nelle sue frazioni.

Dati e allarme sicurezza

Durante l’incontro, il Prefetto Gradone ha evidenziato un netto peggioramento della situazione rispetto al 2023, anno in cui Gubbio godeva di una sicurezza complessiva migliore rispetto ad altre aree dell’Umbria. “Quella che stiamo affrontando non è solo una questione di percezione. I numeri indicano chiaramente un incremento dei reati, in particolare dei furti, sia nelle abitazioni sia negli esercizi commerciali,” ha dichiarato Gradone, sottolineando l’urgenza di interventi mirati e coordinati.

Strategie per la sicurezza

L’attenzione del Comitato si è focalizzata sull’importanza di rafforzare il controllo del territorio attraverso un approccio sinergico tra le diverse forze operative. A tal proposito, il Prefetto ha annunciato l’implementazione di un sistema di coordinamento tra le Forze dell’Ordine, con particolare attenzione alla messa in rete delle informazioni e alla gestione integrata delle risorse.

Il Questore Lamparelli ha ribadito l’importanza di un pattugliamento più capillare, con interventi concentrati soprattutto nelle frazioni e nelle aree meno presidiate. “La presenza visibile sul territorio è un deterrente fondamentale,” ha spiegato il Questore, facendo riferimento a recenti operazioni che hanno già portato a risultati incoraggianti.

Progetto di monitoraggio

Un ruolo centrale nelle strategie future sarà rivestito dalla tecnologia. Durante la riunione, il sindaco Stirati ha illustrato un nuovo progetto di monitoraggio urbano basato sull’installazione di telecamere intelligenti. Questi dispositivi, in grado di riconoscere targhe e volti, saranno posizionati in punti strategici della città e nelle frazioni. L’obiettivo è migliorare la prevenzione e facilitare le indagini in caso di crimini. Il progetto, ancora in fase di definizione, prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso segnalazioni e la collaborazione con i comitati locali.

Obiettivi e prossimi passi

L’incontro si è concluso con la definizione delle linee guida operative per le prossime settimane. Tra le priorità individuate:

Aumento delle pattuglie mobili nelle zone più colpite dai furti.

nelle zone più colpite dai furti. Installazione delle telecamere intelligenti entro il primo trimestre del 2025 .

entro il primo trimestre del . Coinvolgimento delle comunità locali per creare un rapporto più stretto tra cittadini e Forze dell’Ordine.

Il Prefetto Gradone ha ribadito che Gubbio resta al centro dell’attenzione delle istituzioni provinciali e regionali: “La sicurezza è un bene comune e la risposta deve essere collettiva. La collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine e cittadini è essenziale per ristabilire la tranquillità nel territorio.”

Questo incontro segna l’avvio di un percorso che punta a restituire sicurezza e serenità a Gubbio e alle sue frazioni.