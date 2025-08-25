Jazz e opera alla Rocca Flea: due serate imperdibili

Musica, cultura e arte a Gualdo Tadino

Due serate all’insegna della grande musica animeranno la splendida Rocca Flea di Gualdo Tadino, che si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. Martedì 26 e mercoledì 27 agosto, infatti, si terranno due appuntamenti musicali imperdibili, che uniranno atmosfere con la potenza e il fascino senza tempo dell’opera lirica. L’iniziativa propone l’offerta culturale unita alla musica con la possibilità di visitare il Castello Rocca Flea, uno dei più importanti esempi di architettura fortificata medievale dell’Umbria. Il castello sarà aperto al pubblico tutti i giorni, con orario 10:00-13:00 e 15:00-18:00, offrendo così ai visitatori l’occasione di visita.

La prima serata, martedì 26 agosto, sarà dedicata al progetto “DOS”, con il duo formato da Eleonora Bianchini alla voce ed Enzo Pietropaoli al contrabbasso. Un concerto acustico ed essenziale, che promette di emozionare il pubblico con un repertorio raffinato e trasversale. Le loro reinterpretazioni spaziano dai Led Zeppelin a Peppino Di Capri, dai Radiohead a Ornella Vanoni, in un viaggio sonoro che abbatte i confini tra i generi. L’ingresso è gratuito.





Il giorno successivo, mercoledì 27 agosto, sarà il turno della grande tradizione operistica con l’appuntamento “Rocche e Ville…all’Opera”, giunto alla sua ottava edizione. Protagonista sarà il CorOrchestra Soloist Wind Quintet, un ensemble di fiati composto da musicisti di grande talento. Il programma prevede l’esecuzione di celebri ouverture tratte da capolavori di Mozart, Rossini, Puccini, Bizet e Verdi. Biglietto d’ingresso, 10 euro, acquistabile direttamente sul posto.





Due serate consecutive, dunque, che trasformano la Rocca Flea in un luogo d’incontro tra generi musicali, capace di soddisfare un pubblico eterogeneo e appassionato. Un’occasione da non perdere per vivere la musica in un contesto ricco di fascino, tra le antiche mura del castello e sotto il cielo estivo di Gualdo Tadino.