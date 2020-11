Auto prende fuoco nei pressi di Gualdo, forse cortocircuito

Sospetto cortocircuito sarebbe la causa in incendio automobile, lungo la strada che da Gualdo Tadino porta ad Assisi. E’ successo nella serata di domenica in località Pastina. Una Fiat 500 a benzina ha cominciato a prendere fuoco. Il conducente, che non si è fatto nulla, si è accorto del fumo e si è accostato. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. Del mezzo incidentato non rimane nulla.